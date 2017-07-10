Путин приказал законодательно закрепить обязанность по рекультивации свалок
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству законодательно закрепить обязанность по рекультивации свалок за организациями, эксплуатирующими их. Соответствующая информация размещена
на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих проведение организациями, эксплуатирующими полигоны твёрдых коммунальных отходов и иные объекты размещения отходов, работ по рекультивации нарушенных земель и восстановлению состояния окружающей среды после вывода таких объектов из эксплуатации", – говорится в тексте поручения.
Поручение должно быть исполнено до 28 февраля 2018 года. Путин также призвал повысить нормативы утилизации отходов до уровня, который обеспечит их полноценную переработку.
Ранее в посёлке им. А. Космодемьянского начали рекультивацию
на полигоне ТБО и золоотвале "Дарита". Планируется перемещение около 600 тыс. квадратных метров свалочных масс.
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