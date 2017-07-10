Путин приказал законодательно закрепить обязанность по рекультивации свалок

Президент России Владимир Путин поручил правительству законодательно закрепить обязанность по рекультивации свалок за организациями, эксплуатирующими их. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих проведение организациями, эксплуатирующими полигоны твёрдых коммунальных отходов и иные объекты размещения отходов, работ по рекультивации нарушенных земель и восстановлению состояния окружающей среды после вывода таких объектов из эксплуатации", – говорится в тексте поручения.

Поручение должно быть исполнено до 28 февраля 2018 года. Путин также призвал повысить нормативы утилизации отходов до уровня, который обеспечит их полноценную переработку.