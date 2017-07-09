В День города стали известны имена почётного гражданина и лауреатов премии главы Калининграда (список)

В субботу, 8 июля, в День города стали известны имена почётного гражданина и лауреатов премии главы Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Награждение прошло во время большого праздничного концерта на главной сцене у Дома советов. В этом году звание почётного гражданина было присвоено бывшему генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго" Борису Затопляеву. Глава Калининграда Александр Ярошук и председатель горсовета Андрей Кропоткин вручили ему знаки отличия.

Борис Затопляев является жителем Калининграда с 1948 года. Он поблагодарил чиновников за оказанную честь и внимание к важнейшей отрасли экономики региона – энергетике. Ярошук также наградил лауреатов ежегодной премии главы Калининграда "Вдохновение".

В 2017 году лауреатами признаны: