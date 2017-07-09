В День города стали известны имена почётного гражданина и лауреатов премии главы Калининграда (список)
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
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В субботу, 8 июля, в День города стали известны имена почётного гражданина и лауреатов премии главы Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Награждение прошло во время большого праздничного концерта на главной сцене у Дома советов. В этом году звание почётного гражданина было присвоено бывшему генеральному директору ОАО "Янтарьэнерго" Борису Затопляеву. Глава Калининграда Александр Ярошук и председатель горсовета Андрей Кропоткин вручили ему знаки отличия.
Борис Затопляев является жителем Калининграда с 1948 года. Он поблагодарил чиновников за оказанную честь и внимание к важнейшей отрасли экономики региона – энергетике. Ярошук также наградил лауреатов ежегодной премии главы Калининграда "Вдохновение".
В 2017 году лауреатами признаны:
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Евгений Валерьевич Пащенко, писатель-прозаик, член Региональной общественной организации писателей Калининградской области;
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Валентина Евграфовна Елфимова, художник, член Калининградской областной общественной организации Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России"
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Творческий коллектив муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детской школы искусств им. П.И. Чайковского в составе Светланы Теодоровны Яковлевой и Натальи Николаевны Куценко.
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