На звание "Почётный гражданин города Калининграда" претендуют пять человек (список)
Фото: пресс-служба администрации городского округа "Город Калининград"
В 2017 году на звание "Почётный гражданин Калининградской области" претендуют пять человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Среди претендентов – генеральный директор ОАО "Янтарьэнерго" Борис Затопляев и адмирал, деятель ВМФ и командующий Балтфлотом с 2001 по 2006 годы Владимир Валуев.
На звание также претендуют почётный строитель РФ, один из организаторов внедрения полносборочного домостроения в Калининградской области Алексей Войтов и зубной врач, внештатный сотрудник ГИБДД и член Совета 1-й Танковой дивизии Михаил Курляндский. Звание также может получить заслуженный работник культуры РФ, глава учреждения "Калининградская централизованная библиотечная система" Елена Александронец.
На следующей неделе кандидатуры рассмотрят на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов. Имя нового почётного гражданина Калининграда объявят 8 июля на главной сцене у Дома Советов во время церемонии награждения победителей конкурса "Вдохновение".
В 2016 году звание почётного гражданина Калининграда получил
начмед Калининградской областной больницы Игорь Вайсбейн. За его кандидатуру проголосовали 19 депутатов.
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