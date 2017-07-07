Руководителем "Почты России" стал замглавы Минэкономразвития РФ
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
На должность гендиректора "Почты России" назначили замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова. Как сообщает "РИА Новости"
, информация о назначении появилась на сайте Минкомсвязи РФ.
"Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП "Почта России". На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее кандидатуру Подгузова на должность главы "Почты России" рекомендовал Дмитрий Медведев. На этом посту Подгузов сменил Дмитрия Страшнова, контракт которого закончился
1 июля.
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