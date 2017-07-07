Руководителем "Почты России" стал замглавы Минэкономразвития РФ

На должность гендиректора "Почты России" назначили замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова. Как сообщает "РИА Новости" , информация о назначении появилась на сайте Минкомсвязи РФ.

"Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора ФГУП "Почта России". На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года", – говорится в сообщении ведомства.