Глава "Почты России" Дмитрий Страшнов ушёл в отставку
Контракт генерального директора "Почта России" Дмитрия Страшнова истёк 1 июля 2017 года. Врио главы компании назначена первый заместитель Ольга Осина, пишет "Коммерсант"
.
В своём Twitter глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщил о том
, что назначил врио генерального директора "Почты России" Ольгу Осину. Она курирует в компании финансовые, почтовые и административные вопросы.
В феврале 2017 года в Москве прокуратура направила в Следственный комитет
материалы для возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора "Почты России". Ведомство нашло нарушения при начислении премий и вознаграждений заместителям Дмитрия Страшнова. Так, в позапрошлом году им были начислены премии в размере более 269 млн рублей за 2014 год и первое полугодие 2015 года. В прокуратуре считают, что госпредприятию был нанесён ущерб. Премии были начислены несмотря на то, что убытки "Почты России" за 2014 год составили 4 млрд рублей.
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