Прокуратура требует возбудить против гендиректора "Почты России" уголовное дело

В Москве прокуратура направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора "Почты России". Об этом сообщает "КоммерсантЪ"

По данным издания, ведомство нашло нарушения при начислении премий и вознаграждений заместителям Дмитрия Страшнова. Так, в позапрошлом году им были начислены премии в размере более 269 млн рублей за 2014 год и первое полугодие 2015 года. В прокуратуре считают, что госпредприятию был нанесён ущерб. Премии были начислены несмотря на то, что убытки "Почты России" за 2014 год составили 4 млрд рублей.

Согласно положению, утверждённому Страшновым, его заместители премируются при условии выполнения плана более чем на 80%. Однако в прокуратуре выяснили, что выполнение предприятием плановых показателей в 2014 году ухудшилось по сравнению с 2013 годом.