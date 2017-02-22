Прокуратура требует возбудить против гендиректора "Почты России" уголовное дело

В Москве прокуратура направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора "Почты России". Об этом сообщает "КоммерсантЪ"
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По данным издания, ведомство нашло нарушения при начислении премий и вознаграждений заместителям Дмитрия Страшнова. Так, в позапрошлом году им были начислены премии в размере более 269 млн рублей за 2014 год и первое полугодие 2015 года. В прокуратуре считают, что госпредприятию был нанесён ущерб. Премии были начислены несмотря на то, что убытки "Почты России" за 2014 год составили 4 млрд рублей.
Согласно положению, утверждённому Страшновым, его заместители премируются при условии выполнения плана более чем на 80%. Однако в прокуратуре выяснили, что выполнение предприятием плановых показателей в 2014 году ухудшилось по сравнению с 2013 годом.
Напомним, ранее прокуратура уже требовала
возбудить в отношении Страшнова уголовное дело, однако решение по этому поводу в СКР ещё не приняли. Мужчину заподозрили в незаконном получении 95,4 млн рублей.
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