Из-за неисправности в России отзывают две тысячи Volkswagen и Audi

Российский дилер Volkswagen отзывает более двух тысяч автомобилей из-за технических неисправностей. Об этом сообщает ТАСС

Отзыву подлежат 1 045 автомобилей моделей Golf, Eos, Scirocco и Caddy, а также 1 325 Audi A3. Все они выпущены с 2004 по 2012 год.

"Причиной отзыва автомобилей Volkswagen и Audi A3 ограниченного периода производства стала существующая возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого — нарушение соединения с массой в блоке управления", — сообщает компания.

Из-за неисправности может отказать часть функций по стабилизации автомобиля. На отозванных машинах обновят программное обеспечение блока управления электронного контроля устойчивости. Работы проведут бесплатно для владельцев.