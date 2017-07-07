Из-за неисправности в России отзывают две тысячи Volkswagen и Audi

Российский дилер Volkswagen отзывает более двух тысяч автомобилей из-за технических неисправностей. Об этом сообщает ТАСС
.
Отзыву подлежат 1 045 автомобилей моделей Golf, Eos, Scirocco и Caddy, а также 1 325 Audi A3. Все они выпущены с 2004 по 2012 год.
"Причиной отзыва автомобилей Volkswagen и Audi A3 ограниченного периода производства стала существующая возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого — нарушение соединения с массой в блоке управления", — сообщает компания.
Из-за неисправности может отказать часть функций по стабилизации автомобиля. На отозванных машинах обновят программное обеспечение блока управления электронного контроля устойчивости. Работы проведут бесплатно для владельцев.
В 2017 году свои автомобили отзывали
Nissan, Audi и Toyota. Последняя компания обнаружила
, что подушки безопасности в кроссоверах взрывались с такой силой, что удар мог убить пассажиров.
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