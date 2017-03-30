Toyota отзывает 2,9 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Toyota отзывает 2,9 миллиона автомобилей, в которых установлены подушки безопасности Takata. Об этом со ссылкой на Reuters
сообщает РБК
.
Речь идёт о моделях Corolla Axio и кроссовере RAV4 SUV, на которых установлены подушки безопасности Takata. По информации Reuters, они стали причиной гибели как минимум 16 человек. Автомобили отзовут в Японии, Китае и других регионах.
"В инфляторах подушек этого производителя используется вещество нитрат аммония, которое при колебаниях температуры теряет свои свойства и может взорваться с излишней силой, что может привести к травмам и гибели водителя и пассажиров", — объясняет издание.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.