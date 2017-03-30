Toyota отзывает 2,9 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Toyota отзывает 2,9 миллиона автомобилей, в которых установлены подушки безопасности Takata. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает РБК



Речь идёт о моделях Corolla Axio и кроссовере RAV4 SUV, на которых установлены подушки безопасности Takata. По информации Reuters, они стали причиной гибели как минимум 16 человек. Автомобили отзовут в Японии, Китае и других регионах.

"В инфляторах подушек этого производителя используется вещество нитрат аммония, которое при колебаниях температуры теряет свои свойства и может взорваться с излишней силой, что может привести к травмам и гибели водителя и пассажиров", — объясняет издание.