В Калининградской областной таможне сообщили об устранении проблем с оформлением грузов
В четверг, 6 июля, около 17:00 в работе по оформлению грузов на таможне Калининградской области стали наблюдаться улучшения. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального учреждения.
"По состоянию на 18:00 принято к оформлению 70% от среднесуточной нормы деклараций на грузы. Из-за возникших "задолженностей" продлена работа должностных лиц", — пояснили в пресс-службе таможни.
Сбои в оформлении возникли с 3 июля. Все грузы, которые заезжают в область, встают на складах временного хранения на неопределённый срок. В итоге, в заложниках оказались тысячи грузовых автомобилей
. Также сегодня стало известно, что с подобной проблемой столкнулись перевозчики
и грузоотправители во многих регионах России.
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