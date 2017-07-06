В Калининградской областной таможне сообщили об устранении проблем с оформлением грузов

В четверг, 6 июля, около 17:00 в работе по оформлению грузов на таможне Калининградской области стали наблюдаться улучшения. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального учреждения.

"По состоянию на 18:00 принято к оформлению 70% от среднесуточной нормы деклараций на грузы. Из-за возникших "задолженностей" продлена работа должностных лиц", — пояснили в пресс-службе таможни.