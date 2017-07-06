Пострадал не только Калининград: масштабный сбой программы произошёл в работе российской таможни

В девяти таможенных органах, непосредственно подчинённых Федеральной таможенной службе (ФТС), приостановлено оформление грузов. Об этом сообщается на сайте ФТС России.
По данным официального органа, технические проблемы начались 4 июля. Помимо Калининградской областной таможни, сбои наблюдаются также в Московской, Крымской, Севастопольской, Шереметьевской, Домодедовской, Внуковской, Центральной акцизной, Центральной энергетической областной таможне.
"На уровне Центрального информационно-технического таможенного управления наблюдаются технические проблемы. В связи с этим подача электронных деклараций на товары в таможенных органах, непосредственно подчинённых ФТС России, происходит с временными задержками. Ведутся технические работы по восстановлению", — говорится в сообщении.
В ФТС предлагают пострадавшим писать заявки о неработоспособности компонентов единой автоматизированной информационной системы таможенных органов и направлять информацию в дежурную службу ЦИТТУ по электронной почте по адресу support@ca.customs.ru или по телефону (499) 449-78-66.
В четверг, 6 июля, калининградские предприниматели пожаловались
на то, что не могут оформить грузы на границе области четвёртые сутки. Проблемы с электронным оформлением с 4 июля подтвердили в Калининградской областной таможне.
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