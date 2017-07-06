В Калининграде лютеране требуют передать церкви здания музыкальной школы, детсада и библиотеки

В Калининграде Евангелическо-лютеранская церковь аугсбургского исповедания требует передать ей четыре здания, в которых сейчас располагаются музыкальная школа, детсад, библиотека и областной симфонический оркестр. Об этом Клопс.Ru рассказал руководитель религиозной организации, президент церковного синода Владимир Пудов.

По его словам, он несколько раз обращался в администрацию Калининграда с просьбой выделить их общине дома, которые до войны были лютеранскими приходами. Речь идёт о зданиях Детской музыкальной школы им. Гофмана (ул. Тельмана, 48), библиотеки №20 и областного симфонического оркестра (ул. Бакинская, 9–13), детского сада №40 (пер. Большевистский, 2–6). Пудов уверен, что таким образом государство исправит историческую несправедливость, которую оно когда-то допустило. В 2010 году часть указанной недвижимости была передана РПЦ.

"Нам бы одну комнатку!"

Пудов ссылается на федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", принятый в 2010 году. Епископ говорит, что указанные здания до 1947 года принадлежали лютеранской церкви.

"Выселение музыкальной школы — это, конечно, плохо. Нельзя восстанавливать историческую справедливость за счёт детей, — поясняет президент синода. — Но мы так жёстко вопрос не ставили. Мы готовы к компромиссам. Допустим, будут в воскресенье проводить службу, и для этого одну комнатку выделят. Но нам и в этом отказали!"

По словам Владимира Пудова, община обратилась в администрацию города с просьбой передать здания ей в собственность.

"Нам пообещали выделить подвальное помещение на ул. Зарайской с условием, что мы не будем претендовать на те здания, но потом отказали, и мы остались ни с чем, — говорит религиозный деятель. — На днях мы получим очередной письменный отказ и после этого обратимся в суд. Если есть закон, то государство должно заботиться о том, как его исполнить. Возвращая имущество, надо думать, куда отселять тех, кто сейчас занимает эти здания".

Детский сад №40. Фото: Александр Подгорчук

Служитель церкви говорит, что своей недвижимости в Калининграде у аугсбургских лютеран нет. Помещения для встреч они арендуют, хотя в "большой" России есть другие примеры.

"В Воронеже нам отдали здание, в Ялте решается вопрос о передаче нам кирхи в трёх минутах от моря. Я только оттуда вернулся — замечательное место!" — сообщил епископ.

Здесь учатся сотни детей

Директор Детской музыкальной школы им. Гофмана Татьяна Рыбакина недоумевает, как вообще можно отдать школу кому-то, кроме детей.

"Это здание — памятник архитектуры регионального значения и входило в комплекс при кирхе , которая была снесена в 1972 году, — говорит Татьяна Рыбакина. — Это был дом общины, службы в нём не проводились. Здесь размещался кинотеатр "Ленинград", а теперь музыкальная школа, где учатся сотни детей из большого района".

Рыбакина утверждает, что в 2010 году она получила от Евангелическо-лютеранской церкви России документ, в котором заверили, что не претендуют на здание школы. Этот отказ она передала в комитет по имуществу Калининграда.

Евангелическая аугсбургская община, которая сейчас претендует на здание, не имеет отношения к Евангелическо-лютеранской церкви. Последняя существует в России несколько веков, первая появилась десять лет назад.

"В администрации города меня заверили, что здание им не отдадут, но я уже не знаю, могу ли я теперь спать спокойно", — высказала сомнения директор школы.

Руководитель Калининградского симфонического оркестра Аркадий Фельдман сообщил, что Евангелическо-лютеранская церковь дала письменную гарантию о том, что она не намерена претендовать на его здание, РПЦ тоже не стала добиваться прав на эти помещения.

Здание симфонического оркестра. Фото: Александр Подгорчук

"Сейчас здание принадлежит области, — говорит Фельдман. — Мы своими силами восстановили тут всё с нуля! И что теперь — закрыть оркестр и детскую библиотеку? Эти здания не являлись церковными — тут не было богослужений. В одном жил пастор, а в другом находилась община. Я считаю, что слишком много аргументов против того, чтобы эти дома кому-то передавать".

Передали РПЦ

В мэрии Клопс.Ru пояснили, что представитель Евангелическо-лютеранской церкви аугсбургского исповедания действительно обращался в муниципалитет с просьбой передать в собственность организации указанные здания. Ему отказали, в том числе ссылаясь на ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ" и положения "Конвенции о правах ребёнка".

По словам замглавы администрации Калининграда Александра Зуева, ещё в декабре 2010 года здание на ул. Тельмана передано РПЦ, но находится в оперативном управлении музыкальной школы.

"Все эти дома существенно изменились после реконструкции, поменялись их площадь и конфигурация. Сейчас их использовать для религиозных целей невозможно", — констатирует Зуев.

По его словам, бывший кинотеатр "Ленинград" передали музыкальной школе в 1997 году. На тот момент здание было полуразрушено: где-то не было потолочных покрытий, протекала крыша, не работали отопление и канализация, была нарушена гидроизоляция. Ремонт шёл больше пяти лет и стоил более 10 млн рублей. Часть этих средств вложили спонсоры, причём направляли деньги именно на ремонт муниципальной музыкальной школы.

Библиотека №20. Фото: Александр Подгорчук Библиотека №20. Фото: Александр Подгорчук

У лютеран есть кирхи

"Евангелическо-лютеранская церковь аугсбургского исповедания насчитывает в регионе около 50 человек, а передача трёх зданий затронет интересы 1 650 детей. Бесспорно, это вызовет негативную реакцию калининградцев и создаст отрицательный имидж организации, — считает Зуев. — Только в музыкальной школе более 650 детей и полсотни преподавателей".

По информации властей, в Калининградской области действует несколько лютеранских религиозных организаций. В их собственности находится как минимум три кирхи.