+19 °C
днем
+10 °C
ночью
06 июля 2017 г. 17:21
63 806 пользователей
за 24 часа на сайте
59.98 -0.0
Курс ММВБ на 06 июля 2017, 17:00
68.33 +0.27
Курс ММВБ на 06 июля 2017, 17:00
16.14 -0.24
Курс ЦБ на 07 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В Калининграде лютеране требуют передать церкви здания музыкальной школы, детсада и библиотеки

Автор: Ольга Запивалова
13:52
  1917 3
  • Музыкальная школа имени Гофмана
Музыкальная школа имени Гофмана
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде Евангелическо-лютеранская церковь аугсбургского исповедания требует передать ей четыре здания, в которых сейчас располагаются музыкальная школа, детсад, библиотека и областной симфонический оркестр. Об этом Клопс.Ru рассказал руководитель религиозной организации, президент церковного синода Владимир Пудов. 
 
По его словам, он несколько раз обращался в администрацию Калининграда с просьбой выделить их общине дома, которые до войны были лютеранскими приходами. Речь идёт о зданиях Детской музыкальной школы им. Гофмана (ул. Тельмана, 48), библиотеки №20 и областного симфонического оркестра (ул. Бакинская, 9–13), детского сада №40 (пер. Большевистский, 2–6). Пудов уверен, что таким образом государство исправит историческую несправедливость, которую оно когда-то допустило. В 2010 году часть указанной недвижимости была передана РПЦ. 

"Нам бы одну комнатку!"

Пудов ссылается на федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", принятый в 2010 году. Епископ говорит, что указанные здания до 1947 года принадлежали лютеранской церкви. 
 
"Выселение музыкальной школы — это, конечно, плохо. Нельзя восстанавливать историческую справедливость за счёт детей, — поясняет президент синода. — Но мы так жёстко вопрос не ставили. Мы готовы к компромиссам. Допустим, будут в воскресенье проводить службу, и для этого одну комнатку выделят. Но нам и в этом отказали!" 
 
По словам Владимира Пудова, община обратилась в администрацию города с просьбой передать здания ей в собственность. 
 
"Нам пообещали выделить подвальное помещение на ул. Зарайской с условием, что мы не будем претендовать на те здания, но потом отказали, и мы остались ни с чем, — говорит религиозный деятель. — На днях мы получим очередной письменный отказ и после этого обратимся в суд. Если есть закон, то государство должно заботиться о том, как его исполнить. Возвращая имущество, надо думать, куда отселять тех, кто сейчас занимает эти здания". 
 
Детский сад №40. Фото: Александр Подгорчук
 
Служитель церкви говорит, что своей недвижимости в Калининграде у аугсбургских лютеран нет. Помещения для встреч они арендуют, хотя в "большой" России есть другие примеры. 
 
"В Воронеже нам отдали здание, в Ялте решается вопрос о передаче нам кирхи в трёх минутах от моря. Я только оттуда вернулся — замечательное место!" — сообщил епископ. 

Здесь учатся сотни детей

Директор Детской музыкальной школы им. Гофмана Татьяна Рыбакина недоумевает, как вообще можно отдать школу кому-то, кроме детей.
 
"Это здание — памятник архитектуры регионального значения и входило в комплекс при кирхе, которая была снесена в 1972 году, — говорит Татьяна Рыбакина. — Это был дом общины, службы в нём не проводились. Здесь размещался кинотеатр "Ленинград", а теперь музыкальная школа, где учатся сотни детей из большого района". 
 
Рыбакина утверждает, что в 2010 году она получила от Евангелическо-лютеранской церкви России документ, в котором заверили, что не претендуют на здание школы. Этот отказ она передала в комитет по имуществу Калининграда. 
 
Евангелическая аугсбургская община, которая сейчас претендует на здание, не имеет отношения к Евангелическо-лютеранской церкви. Последняя существует в России несколько веков, первая появилась десять лет назад. 
 
"В администрации города меня заверили, что здание им не отдадут, но я уже не знаю, могу ли я теперь спать спокойно", — высказала сомнения директор школы.
 
Руководитель Калининградского симфонического оркестра Аркадий Фельдман сообщил, что Евангелическо-лютеранская церковь дала письменную гарантию о том, что она не намерена претендовать на его здание, РПЦ тоже не стала добиваться прав на эти помещения.
 
Здание симфонического оркестра. Фото: Александр Подгорчук
 
"Сейчас здание принадлежит области, — говорит Фельдман. — Мы своими силами восстановили тут всё с нуля! И что теперь — закрыть оркестр и детскую библиотеку? Эти здания не являлись церковными — тут не было богослужений. В одном жил пастор, а в другом находилась община. Я считаю, что слишком много аргументов против того, чтобы эти дома кому-то передавать".

Передали РПЦ

В мэрии Клопс.Ru пояснили, что представитель Евангелическо-лютеранской церкви аугсбургского исповедания действительно обращался в муниципалитет с просьбой передать в собственность организации указанные здания. Ему отказали, в том числе ссылаясь на ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ" и положения "Конвенции о правах ребёнка". 
 
По словам замглавы администрации Калининграда Александра Зуева, ещё в декабре 2010 года здание на ул. Тельмана передано РПЦ, но находится в оперативном управлении музыкальной школы.
 
"Все эти дома существенно изменились после реконструкции, поменялись их площадь и конфигурация. Сейчас их использовать для религиозных целей невозможно", — констатирует Зуев. 
 
По его словам, бывший кинотеатр "Ленинград" передали музыкальной школе в 1997 году. На тот момент здание было полуразрушено: где-то не было потолочных покрытий, протекала крыша, не работали отопление и канализация, была нарушена гидроизоляция. Ремонт шёл больше пяти лет и стоил более 10 млн рублей. Часть этих средств вложили спонсоры, причём направляли деньги именно на ремонт муниципальной музыкальной школы. 
 
Библиотека №20. Фото: Александр Подгорчук

У лютеран есть кирхи

"Евангелическо-лютеранская церковь аугсбургского исповедания насчитывает в регионе около 50 человек, а передача трёх зданий затронет интересы 1 650 детей. Бесспорно, это вызовет негативную реакцию калининградцев и создаст отрицательный имидж организации, — считает Зуев. — Только в музыкальной школе более 650 детей и полсотни преподавателей".
 
По информации властей, в Калининградской области действует несколько лютеранских религиозных организаций. В их собственности находится как минимум три кирхи.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
3 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
romeo
eo rom #
14:02
Похоже, остаётся признать их иностранной организацией со всеми вытекающими...
Ответить Цитировать
Наблюдатель...
... Наблюдатель #
14:46
Молодцы. У них-то прав намного больше на такие здания, чем у РПЦ
Ответить Цитировать
romeo
eo rom #
15:34
Ни у РПЦ нет и не было никаких прав, ни у этих, появившихся 10 лет назад...
Евангелическая аугсбургская община, которая сейчас претендует на здание, не имеет отношения к Евангелическо-лютеранской церкви. Последняя существует в России несколько веков, первая появилась десять лет назад
Ответить Цитировать

Главные темы дня

"Тысячи машин стоят, огромные убытки": из-за сбоя программы на таможне калининградские перевозчики не могут оформить грузы
12:23
  2970 3
"Тысячи машин стоят, огромные убытки": из-за сбоя программы на таможне калининградские перевозчики не могут оформить грузы
Суд прекратил дело о банкротстве "Вестера" по иску одной из компаний
Фото горячей новости
16:19
  1369 0
Двое калининградцев попытались поджечь автоцистерну на ул. Шевченко (видео)
Фото горячей новости
15:54
  1358 0
Трамп: Польша остановила советскую армию, которая пыталась завоевать Европу
Фото горячей новости
15:06
  3221 16
Как подружиться с Эрвином и Глорией: где в Калининграде можно поплавать с дельфинами
Фото горячей новости
14:00
  1263

Лента новостей

Картинка
В пос. Янтарном в детском саду нашли боеприпасы
17:12
  62 0
Картинка
Кулинарные мастер-классы и йога на улице: чем могут заняться те, кто не пойдёт на День города
17:10
  47 0 Афиша
Картинка
Американист: На личной встрече Трамп будет измерять Путина в рукопожатиях, наскоках, обвинениях
17:01
  154 0
Картинка
В центре Калининграда заложили цветочную клумбу дружбы (фото)
16:42
  400 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  3797 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  8295 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo