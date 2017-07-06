Грузовой терминал РЖД на Портовой официально отнесли к территории комплексного развития

Бывший грузовой терминал РЖД в границах улиц Портовая и Железнодорожная официально стал территорией комплексного и устойчивого развития. Такие поправки к Правилам землепользования и застройки Калининграда утвердили депутаты горсовета на минувшем заседании в среду, 5 июля.

Как пояснил председатель КАиС Артур Крупин, только при условии получения данной территорией специального индекса "КР1" на неё распространяются специальные нормы. Участки земли в границах этой территории комплексного развития предоставляются инвестору-застройщику с аукциона на особых условиях.

"Главное условие – это необходимость разработки концепции застройки. Для этой территории надо будет объявлять архитектурно-градостроительный конкурс. На основании этих параметров определить структуру территории и баланс между жилой и административной застройкой, каких-то парков, скверов… Там будет смешанное зонирование", – заверил Крупин.

По словам чиновника, пока единственный инвестор, которые претендует на данную территорию, – компания "ЖилДорИпотека", входящая в структуру РЖД.

"Участок находится в центре города, прилегает непосредственно к Ленинскому проспекту, также там расположен объект культурного наследия "Фридрихсбургские ворота". Достаточно интересная территория, поэтому ей надо заниматься. "ЖилДорИпотека" настроена развивать эту территорию, но они не называют сроки", – заключил Крупин.