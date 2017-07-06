Грузовой терминал РЖД на Портовой официально отнесли к территории комплексного развития

Бывший грузовой терминал РЖД в границах улиц Портовая и Железнодорожная официально стал территорией комплексного и устойчивого развития. Такие поправки к Правилам землепользования и застройки Калининграда утвердили депутаты горсовета на минувшем заседании в среду, 5 июля.
Как пояснил председатель КАиС Артур Крупин, только при условии получения данной территорией специального индекса "КР1" на неё распространяются специальные нормы. Участки земли в границах этой территории комплексного развития предоставляются инвестору-застройщику с аукциона на особых условиях.
"Главное условие – это необходимость разработки концепции застройки. Для этой территории надо будет объявлять архитектурно-градостроительный конкурс. На основании этих параметров определить структуру территории и баланс между жилой и административной застройкой, каких-то парков, скверов… Там будет смешанное зонирование", – заверил Крупин.
По словам чиновника, пока единственный инвестор, которые претендует на данную территорию, – компания "ЖилДорИпотека", входящая в структуру РЖД.
"Участок находится в центре города, прилегает непосредственно к Ленинскому проспекту, также там расположен объект культурного наследия "Фридрихсбургские ворота". Достаточно интересная территория, поэтому ей надо заниматься. "ЖилДорИпотека" настроена развивать эту территорию, но они не называют сроки", – заключил Крупин.
Напомним, о намерении переквалифицировать территорию бывшего грузового терминала площадью примерно 8 гектаров в жилой квартал муниципальные чиновники заявили
еще в феврале 2016 года.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.