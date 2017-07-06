Перевозчики: фестиваль "Голосящий КиВин" оказался под угрозой срыва из-за сбоя программы на таможне

Из-за проблем с сервером у таможни под угрозой срыва находится фестиваль "Голосящий КиВин". Об этом сообщил председатель комитета Калининградской торговой-промышленной палаты по транспорту и таможенной политике Леонид Степанюк.

Тысячи грузовых автомобилей не могут оформиться на границе Калининградской области. По его словам, нужно срочно решать вопрос, так как это угрожает жизнеспособности региона.

"Тысячи машин стоят, компании терпят огромные убытки, сколько предприятий не могут отправить или получить товары, сами перевозчики простаивают. Кроме того, под угрозой проведение фестиваля "Голосящий КиВиН" и выставка "Янтарный форум". Для этих мероприятий грузовые компании должны везти оборудование и декорации, но выехать из области не могут", — поясняет Степанюк.



С 3 июля не работают посты Калининградской областной таможни. Все грузы, которые заезжают в область, встают на складах временного хранения на неопределённый срок, так как оформить их не представляется возможным.



"Представители ведомства говорят, что не работает таможенный сервер. Никаких прогнозов никто не даёт. Некоторые поговаривают и про нашумевший вирус "Петя". Грузы стоят, люди в неведении, а с понедельника курс евро вырос на примерно полтора рубля", — рассказал редакции один из предпринимателей Дмитрий.



В пресс-службе Калининградской областной таможни Клопс.Ru сообщили, что с понедельника наблюдается замедление информационного обмена при применении технологии электронного декларирования. Там опровергли полную остановку работы.



"Из среднесуточного количества деклараций на товары оформлялось от 20 до 40%. Мы с озабоченностью и пониманием относимся к сложившейся ситуации и предпринимаем все необходимые меры. Данная техническая проблема находится на контроле руководства ФТС России. Также даны поручения по увеличению количества должностных лиц в смену на таможенных постах", — пояснил и.о. начальника Калининградской областной таможни Вадим Бобрович.



В таможне надеются, что в ближайшие часы будет урегулирована сложившаяся ситуация и работа программного обеспечения возобновится в штатном режиме.