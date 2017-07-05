Власти Калининграда подарили 365 тонн брусчатки для организации фан-зоны на ЧМ-2018

Муниципалитет готов передать АНО "Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018" в безвозмездное пользование 365 тонн булыжного камня. Такое решение одобрили депутаты горсовета на заседании в среду, 5 июля.



По словам председателя горсовета Андрея Кропоткина, брусчатка на сумму около 197 тысяч рублей пойдёт для укладки площадки под фан-зоной, которую организуют у Дома Советов.