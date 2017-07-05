Власти Калининграда подарили 365 тонн брусчатки для организации фан-зоны на ЧМ-2018
Муниципалитет готов передать АНО "Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018" в безвозмездное пользование 365 тонн булыжного камня. Такое решение одобрили депутаты горсовета на заседании в среду, 5 июля.
По словам председателя горсовета Андрея Кропоткина, брусчатка на сумму около 197 тысяч рублей пойдёт для укладки площадки под фан-зоной, которую организуют у Дома Советов.
Отметим, что брусчатку, которая сейчас находится в ведении предприятия "КалининградГорТранс" (это камень, снятый с дорог во время их реконструкции), может приобрести любой желающий
. Путём подсчёта удалось вычислить сегодняшнюю стоимость одной тонны брусчатки — примерно 543 рубля. В будущем у муниципального предприятия запасы булыжника пополнятся, ведь чиновники анонсировали снятие брусчатки
с городских магистралей при капремонте.
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