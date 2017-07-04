81-летний немец доехал до Петербурга на тракторе и раскритиковал дороги в Калининграде

Утром во вторник, 4 июля, 81-летний немецкий путешественник на тракторе Винфрид Лангнер (Winfried Langner) за полтора месяца добрался из немецкого городка Лауенферде добрался до Санкт-Петербурга. Об этом пишет "Московский комсомолец"

В Таврическому саду в центре Санкт-Петербурга "тракториста" встретили местные журналисты и дипломаты. А вот чиновников из администрации путешественник не заинтересовал. В итоге, вручать флаг городка земли Нижней Саксонии пришлось немецким дипломатам. Встречать путешественника прилетела и его дочь – Сабина Услу.

Фото: Виктор Буздин / Клопс.Ru

Немецкий пенсионер из Нижней Саксонии проехал в общей сложности шесть тыс. километров через Германию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. 81-летнему пенсионеру пришлось задержалаться в Калининграде в начале июня. На ул. Суворова у путешественника сломался трактор, и он был вынужден на время ремонта остановиться в доме калининградца Виталия Кузьмина. Впрочем, питерским журналистам немец рассказал не только о тёплом приёме в Калининграде, но и пожаловался на качество дорог в нашей области.

"В Калининграде было прямо-таки экстремально. На дороге были камни, которые, видимо, выбились из мощёной поверхности, многие места приходилось объезжать", — рассказал Лангер.

При подъезде к Санкт-Петербургу у путешественника произошла ещё одна поломка — на этот раз появились проблемы по сцепке трактора с трейлером. Неполадки Лангнер намерен устранить самостоятельно.

Общее время путешествия пенсионера из Германии и его 56-летнего трактора продлилось полтора месяца. В Петербурге Лангнер планирует пробыть неделю, чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями города.