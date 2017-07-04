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Историк: Вопрос передачи Кёнигсберга Советскому Союзу обсуждался задолго до Потсдама

17:58
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Архив Клопс.Ru
Спекуляции на тему штурма Кёнигсберга и его последующей передачи Советскому Союзу беспочвенны, достаточно восстановить в памяти череду исторических событий. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил историк Олег Сдвижков, отвечая на вопросы, связанные с 71-й годовщиной Калининграда. 4 июля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР Кёнигсберг был переименован в Калининград. Это произошло сразу после смерти "всесоюзного старосты" Михаила Калинина. 
 
"Вопрос этот обсуждался не в Потсдаме, а гораздо раньше, ещё в 1941 году. Когда Иден (Энтони Иден, известный британский дипломат, министр иностранных дел, позднее премьер — Прим. ред.) приехал в Москву, то Сталин вполне серьёзно с ним обсуждал варианты послевоенного устройства Европы. В Тегеране в 1943 году было уже решено, что Кёнигсберг и Мемель должны стать частью Советского Союза", — отметил Сдвижков.
 
По его словам, немало домыслов существует и относительно штурма Кёнигсберга и поведения советских солдат, которых обвиняли в мародёрстве и прочих бесчинствах. Историк напомнил основные моменты событий, происходивших в апреле 1945 года в Кёнигсберге. 
 
"Полки начали переправу через Преголю в четыре-пять утра, и до утра 10 апреля шли боевые действия. Сам штурм начался шестого. Все части находились в движении, и скорее всего, люди совсем не спали начиная с 6 апреля. Вы можете себе представить, в каком состоянии были солдаты, когда наконец бои прекратились. Есть фотографии, где солдаты спят вповалку на улицах Кёнигсберга. И нам предлагают поверить, что эти люди врываются в дома и начинают крушить мебель, жечь", — подчеркнул историк. 
 
По словам Сдвижкова, в своих воспоминаниях Ляш указывал, что в городе находилось 15 тысяч иностранных рабочих, а по некоторым данным современных исследователей, на момент штурма в Кёнигсберге оставалось 30–40 тысяч жителей. 
 
"Представьте себе: 15 тысяч человек, которым нечего есть. Чем эти люди будут заниматься? Но почему-то это всё списывается на Красную Армию", — добавил Сдвижков.
 
Никаких массовых свидетельств мародёрства нет, считает начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. 
 
"Есть отдельные воспоминания, среди которых мемуары Ляша — Лендорфа, три книги, и все апеллируют именно к ним: вот, мол, очевидцы свидетельствуют, что советские солдаты устроили погром в Кёнигсберге. На самом деле это миф. Игнорируются абсолютно свидетельства с нашей стороны, а их намного больше", — рассказал Юрий Никифоров. 
 
По словам историка, у западного обывателя создаётся абсолютно искажённая картина, в которой Красная Армия предстаёт в неприглядном виде. 
 
"В целом создаётся некий негативный опыт нашей страны, и тут важно именно провести некую параллель, что, мол, Россия всегда такая. Она и тогда вела себя нехорошо, и сейчас есть какие-то мутные замыслы в Кремле", — заявил Никифоров.
 
Как рассказал эксперт, первые калининградские переселенцы вспоминали, что их отношения с немецким населением выстраивались на человеческой основе. 
 
"Некоторая боязнь у советских переселенцев, безусловно, была. Но положение значительной части немцев было крайне тяжёлое, несчастное, трагедийное, был голод, потому что им не давали пайки, карточками не снабжали, а работать было негде. Значительная часть немецкого населения просто бедствовала".
 
Воспоминания одного из солдат, штурмовавших Кёнигсберг, можно прочитать в материале Клопс.Ru
 
Калининградка Раиса Цыганкова совсем крохой попала в немецкий концлагерь, её мама работала в плену на территории Восточной Пруссии. "Мы выжили благодаря человечности окружающих", — рассказывала женщина.
 

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