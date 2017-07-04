"Райффайзенбанк" сообщил о проблемах с онлайн-операциями из-за компьютерного сбоя
"Райффайзенбанк" сообщил об отключении в центральном офисе компьютеров во вторник, 4 июля. Об этом пишет РБК
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Сбой произошёл около 16:00 по московскому времени. Из-за этого пользователям стали недоступны интернет-банк и, соответственно, все операции онлайн. Сотрудники банка сообщили, что в течение нескольких часов доступ будет восстановлен.
По информации пресс-службы банка, на которую ссылается издание, сбой не связан с вирусами — в частности, с вирусом-вымогателем Petya, который 27 июня провёл серию атак
на крупные компании России и Украины.
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