

В Янтарном оштрафовали мужчину, ехавшего на квадроцикле по настилу для инвалидов на пляже. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский.

Виновника нашли и оштрафовали на четыре тысячи рублей. Мужчина признал свою вину и согласился заплатить штраф.



"По остальным эпизодам выезда транспортных средств на пляж в Янтарном материалы в работе. Буду держать в курсе. Благодарю полицию и Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства за работу", — написал Заливатский.

