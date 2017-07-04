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В Янтарном оштрафовали мужчину, ехавшего на квадроцикле по настилу для инвалидов

16:28
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Фото: Facebook / Алексей Заливатский
В Янтарном оштрафовали мужчину, ехавшего на квадроцикле по настилу для инвалидов на пляже. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский.
 
Виновника нашли и оштрафовали на четыре тысячи рублей. Мужчина признал свою вину и согласился заплатить штраф.
 
"По остальным эпизодам выезда транспортных средств на пляж в Янтарном материалы в работе. Буду держать в курсе. Благодарю полицию и Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства за работу", — написал Заливатский.
 
17 июня около 8:30 на пляже в Янтарном был замечен водитель, ехавший на квадроцикле по пляжу. Мужчина катался с ребёнком. Он проехал по песку и направился дальше по настилу для инвалидов, который местные власти построили в рамках благоустройства пляжной зоны и обустройства доступной среды.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Chipster
Chipster #
17:03
Ржунимагу...пацталом...Вот это наказание---на всю жизнь запомнит!Класс...Жаль что у меня нет такого квадрика---тоже бы погонял по пляжу...и в мэрию заехал бы...А чё..нормально---заплатил за *разрешение* 4тыс и гоняй где хочешь...Эх...а так обнадёживающе всё начиналось...
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