Депутат Госдумы: Калининградская энергосистема превратится из отсталой в передовую

Энергосистема Калининградской области вскоре станет примером для других регионов. Об этом во вторник, 4 июля, после совещания в рамках рабочей поездки в регион заявил председатель комитета Госдумы Павел Завальный.

Говоря о внедрении на территории области "умных сетей" в рамках проекта "Цифровой РЭС – Янтарьэнерго", который пока реализуется только в Багратионовском округе и Мамоново, депутат отметил: "Благодаря модернизации и автоматизации, по сути, "Янтарьэнерго" превратится и уже превращается из одной из самых отсталых энергосистем нашей страны в самую передовую".

При этом Завальный добавил, что пока компания работает над появлением "умных сетей", её специалисты уже могут рассказывать об успехах пилотного проекта своим коллегам из других регионов.

"Я предложил начинать проводить семинары, по крайней мере, в "Россетях", чтобы показывать этот передовой опыт, потому что мы должны через 3-5 лет такого эффекта достичь по всей стране", – заключил Завальный.

Отметим, на реализацию проекта "Цифровой РЭС – Янтарьэнерго" в двух муниципалитетах, Мамоново и Багратионовском, будет потрачено порядка 249 миллионов рублей.

На сегодняшний день полностью реализован первый этап – автоматизация центров питания и сетей. Это положительно сказалось на показателях надежности цифровых Багратионовского и Мамоновского РЭС, которые практически безаварийно завершили 2016 год. В несколько раз сократилось время ликвидации аварий.