На модернизацию энергосистемы Калининградской области "Россети" дополнительно выделят до 10 млрд рублей
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
"Россети" планируют инвестировать в модернизацию энергосистемы Калининградской области порядка 8–10 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 4 июля, после совещания с комитетом по энергобезопасности Госдумы сообщил первый заместитель гендиректора ПАО "Россети" Роман Бердников.
Как пояснил Бердников, деньги пойдут на продолжение внедрения на территории региона проекта "Цифровой РЭС — Янтарьэнерго". В рамках проекта "умные сети" создаются в Багратионовском и Мамоновском округах. Автоматизация сетей там уже положительно сказалась на показателях надёжности, и РЭС практически безаварийно завершили 2016 год. В несколько раз сократилось время ликвидации аварий. В частности, в Багратионовском округе данный показатель снизился в четыре раза — с более чем шести часов до 50 минут.
"Мы говорим о суммах, которые будут достаточны, чтобы распространить и тиражировать то, что мы делаем в двух РЭС, на всю территорию региона. В дальнейшем мы плавно по всем оставшимся районам сделаем такое же и доведём этот проект до конца", — рассказал Роман Бердников.
Программа реконструкции и развития электросетевого комплекса до 2020 года предусматривает вложение 20,7 млрд рублей. Будет проведена реконструкция целого ряда объектов электросетевого хозяйства, в том числе сети и оборудование с нестандартными для России классами напряжения – 60 кВ и 0,23 кВ будут переведены на современный стандарт. Кроме этого, снизится общий износ оборудования, повысится качество электроснабжения, утверждают в организации.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.