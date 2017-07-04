На модернизацию энергосистемы Калининградской области "Россети" дополнительно выделят до 10 млрд рублей

"Россети" планируют инвестировать в модернизацию энергосистемы Калининградской области порядка 8–10 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 4 июля, после совещания с комитетом по энергобезопасности Госдумы сообщил первый заместитель гендиректора ПАО "Россети" Роман Бердников.



Как пояснил Бердников, деньги пойдут на продолжение внедрения на территории региона проекта "Цифровой РЭС — Янтарьэнерго". В рамках проекта "умные сети" создаются в Багратионовском и Мамоновском округах. Автоматизация сетей там уже положительно сказалась на показателях надёжности, и РЭС практически безаварийно завершили 2016 год. В несколько раз сократилось время ликвидации аварий. В частности, в Багратионовском округе данный показатель снизился в четыре раза — с более чем шести часов до 50 минут.



"Мы говорим о суммах, которые будут достаточны, чтобы распространить и тиражировать то, что мы делаем в двух РЭС, на всю территорию региона. В дальнейшем мы плавно по всем оставшимся районам сделаем такое же и доведём этот проект до конца", — рассказал Роман Бердников.