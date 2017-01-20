В "Янтарьэнерго" пообещали заменить устаревшие электросети в пос. Матросово к лету

В "Янтарьэнерго" пообещали разобраться с проблемами электроснабжения посёлка Матросово к июню 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации, отвечая на жалобу жителей посёлка в Полесском районе, озвученные в прессе.

"Модернизация электросетей в Матросово запланирована в этом году. Утвержденный генеральным директором АО "Янтарьэнерго" Игорем Маковским срок – июнь 2017-го. Ранее провести ремонт данных сетей было невозможно, так как, во-первых, энергообъекты населенного пункта перешли в собственность сетевой компании только в 2014 году, во-вторых, до настоящего момента в компании отсутствовала финансовая возможность приведения в надлежащее техническое состояние сетей в данном населенном пункте", - отметили в "Янтарьэнерго".

В компании уточнили, что сети посёлка Матросово были построены ещё в довоенный период, соответственно, их ресурс давно исчерпан. На модернизацию сетей в Матросово по программе выделено порядка 3 млн рублей. В ходе модернизации будут заменены 1,5 километра воздушной линии электропередачи на современный изолированный провод, смонтированы 22 железобетонные опоры. Работы обещают начать в ближайшее время.

"Эта проблема характерна для большинства населенных пунктов Калининградской области, сети в регионе изношены на 72%. Вопрос будет решен в рамках программы "оздоровления" электросетей Калининградской области", - сказали в "Янтарьэнерго".

Программа реконструкции и развития электросетевого комплекса до 2020 года предусматривает вложение 20,7 млрд рублей. Будет проведена реконструкция целого ряда объектов электросетевого хозяйства, в том числе сети и оборудование с нестандартными для России классами напряжения – 60 кВ и 0,23 кВ будут переведены на современный стандарт. Кроме этого, снизится общий износ оборудования, повысится качество электроснабжения, утверждают в организации.