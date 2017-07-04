Медицинская лаборатория "Инвитро" восстановила работу после кибератаки

Во вторник, 4 июля, медицинские офисы "Инвитро" открылись в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Армении после кибератаки. Об этом Клопс.Ru сообщил директор медицинских офисов "Инвитро" в Калининградской области Павел Палий.



"Медицинские лаборатории работают в штатном режиме. Единственные ограничения — приём биоматериалов в режиме CITO (срочное выполнение). Временно увеличено время выдачи результатов. При сдаче анализов сегодня результаты пациенты будут получать в пятницу. В течение недели вся система перейдёт к привычному режиму", — пояснил Павел Палий.

