Исследование: жители Калининграда считают, что экологическая обстановка в городе улучшается

Калининград вошёл в десятку городов России с наиболее благоприятной экологической обстановкой. Соответствующий рейтинг составлен и опубликован на сайте Domofond.ru

Рейтинг составили на основании опроса мнения местных жителей. Им предложили оценить по десятибалльной шкале согласие с утверждением "В моём районе достаточно зелени и чистый свежий воздух". Калининград оказался на девятом месте рейтинга, прибавив шесть позиций. В прошлом году он не вошёл в десятку экологически благополучных городов России. В опросе участвовали 1900 калининградцев.

Больше всего экологической обстановкой довольны жители Сочи и Армавира. Эти два города лидировали в рейтинге и в прошлом году. В список также попали Севастополь, Ставрополь, Чебоксары, Нальчик, Королёв, Грозный и Саранск.