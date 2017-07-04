Исследование: жители Калининграда считают, что экологическая обстановка в городе улучшается
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Калининград вошёл в десятку городов России с наиболее благоприятной экологической обстановкой. Соответствующий рейтинг составлен и опубликован на сайте Domofond.ru
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Рейтинг составили на основании опроса мнения местных жителей. Им предложили оценить по десятибалльной шкале согласие с утверждением "В моём районе достаточно зелени и чистый свежий воздух". Калининград оказался на девятом месте рейтинга, прибавив шесть позиций. В прошлом году он не вошёл в десятку экологически благополучных городов России. В опросе участвовали 1900 калининградцев.
Больше всего экологической обстановкой довольны жители Сочи и Армавира. Эти два города лидировали в рейтинге и в прошлом году. В список также попали Севастополь, Ставрополь, Чебоксары, Нальчик, Королёв, Грозный и Саранск.
В июне Калининград оказался
на 15 месте в рейтинге безопасности городов России по версии Domofond.ru. Горожане оценивали утверждение о том, насколько благополучен их район в тёмное время суток.
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