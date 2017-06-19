Калининград стал 15-м в рейтинге безопасности городов России

Калининград очутился на 15-м месте в рейтинге безопасности городов России, который составил сайт Domofond.ru по результатам опроса более чем двухсот пятидесяти тысяч россиян. Результаты предоставил медиаменеджер сайта.



Россиянам предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток" по 10-балльной шкале. В рейтинг включали наличие либо отсутствие освещения, открытых люков, бродячих собак. Самым безопасным городом России признан Грозный. На втором месте оказался Сочи. Хуже всего с безопасностью, по мнению жителей, в городе Шахты (Ростовская область). Также наименее безопасными стали Волгоград, Омск, Чита, Астрахань, Саратов, Челябинск, Нижний Тагил, Балашиха и Пермь.

Таблица: Domofond.ru

"В десятке лидеров не оказалось городов-миллионников. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году. В крупных населённых пунктах уровень безопасности часто зависит от района, что влияет на общий показатель по городу. Тем не менее за прошедший год Москва поднялась в рейтинге на восемь позиций и заняла 31-е место с результатом 6,9 балла. Санкт-Петербург с оценкой 6,7 балла оказался на 42-м месте — на семь позиций выше, чем годом ранее", — отметили в Domofond.

Таблица: Domofond.ru

В среднем по стране опрошенные оценили уровень защищённости на 6,8 балла из 10 возможных, что аналогично данным за прошлый год. При этом разница между наиболее и наименее безопасными городами существенна и составляет 3,1 балла, что на 0,2 меньше показателя в 2016 году.



Калининград, заняв 15-е место, поднялся за год на шесть пунктов. В нашем регионе удалось опросить 1 900 человек. Рядом с Калининградом по безопасности находятся такие города, как Краснодар и Тюмень.