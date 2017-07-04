Янтарный комбинат выставил на торги 30 уникальных самородков весом более килограмма

Калининградский янтарный комбинат выставил на предстоящие торги 30 уникальных самородков. Об этом сообщается на сайте комбината.

Как следует из извещения о проведении аукциона, на торгах представят 30 лотов, каждый из которых весит более килограмма. Самая низкая стартовая цена – 205 861 рубль. Стоимость самого дорогого лота начинается от 2 222 797 рублей.