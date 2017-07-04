Янтарный комбинат выставил на торги 30 уникальных самородков весом более килограмма
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Калининградский янтарный комбинат выставил на предстоящие торги 30 уникальных самородков. Об этом сообщается на сайте комбината.
Как следует из извещения о проведении аукциона, на торгах представят 30 лотов, каждый из которых весит более килограмма. Самая низкая стартовая цена – 205 861 рубль. Стоимость самого дорогого лота начинается от 2 222 797 рублей.
Ранее сообщалось, что Калининградский янтарный комбинат объявил аукцион
по продаже уникального янтаря. Организатором торгов, которые состоятся в Светлогорске на международном фестивале янтарной отрасли Amberforum–2017, выступит АО "Биржа "Санкт-Петербург"". Из 30 лотов только три именные
: это камни "Депутатский", "Губернаторский" и "Кровь дракона".
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