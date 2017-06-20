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Главная Новости Общество

На международном форуме в Светлогорске продадут с молотка "кровь дракона" и два других янтарных самородка

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
14:48
  587 0
Архив Клопс.Ru
В Светлогорске на международном форуме янтарной отрасли Amberforum-2017 уйдут с молотка три камня весом более одного килограмма. Всего на аукционе будет выставлено 30 экспонатов, но только три из них — именные. Об этом во вторник, 20 июня, во время общения с журналистами рассказали организаторы мероприятия.

"В настоящий момент прорабатывается вся документация по аукциону. Среди 30 камней есть три именных камня: депутатский, губернаторский и "Кровь дракона". Губернаторский камень — свыше трёх килограммов", — рассказала советник генерального директора по вопросам организации форума Наталья Воронцова.

Самородок янтаря редкого цвета "Кровь дракона" и весом 1,32 кг подняли на поверхность в начале марта.
 
В рамках форума, с 28 по 30 июля, в "Янтарь-Холле" пройдёт также выставка лучших янтарных изделий, конференции и выступление звёзд российской сцены.

"Ключевые мероприятия форума — выставка участников рынка, международный аукцион янтаря, празднование 70-летнего юбилея комбината. Также пройдут тематические сессии, конференции. Ожидается большая культурная программа. Непосредственно в "Янтарь-Холле" и в Янтарном — для жителей посёлка, ведь более половины жителей посёлка работали раньше или сейчас трудятся на предприятии. Участниками выставки станут лучшие производители янтарных изделий", — подчеркнул гендиректор Янтарного комбината Михаил Зацепин.

Среди участников — представители Польши, США, Франции, Украины, Литвы, Индии и других стран.

В этом году форум решено было провести в июле, чтобы привлечь к мероприятию туристов. "После проведения первого форума было принято решение проводить его на постоянной основе. Форум перенесли на летний период, в июле, когда фиксируется большой наплыв туристов. Чтобы максимальное количество людей могли посетить форум и приобрести изделия. Из 21 муниципального образования будут организованы автобусные туры. Для посетителей вход будет свободным, но необходимо будет пройти регистрацию на месте", — рассказал Зацепин.
 
Организаторы подчёркивают, что максимально используют площади "Янтарь-Холла", и признаются, что выставочных площадей на всех желающих не хватает.
 
"Выставочных площадей достаточно мало. Желающих принять участие в выставке больше, чем у нас возможностей. Мы занимаем не только внутреннюю площадку, он и уличную", — пояснила Наталья Воронцова.

Ажиотаж отметила и представитель компании — оператора форума "РТ-Экспо" — Анна Скоробогатько.

"В настоящий момент у нас продана вся закрытая площадка — там будут выставляться интересные экспонаты известных ювелирных компаний, Музея янтаря. У нас осталось буквально восемь квадратных метров для желающих выставиться", — подчеркнула она.

На круглом столе "Национальный бренд" планирует своё участие граф Жак фон Полье, председатель совета директоров "Петродворцовый часовой завод", Виктор Мойсейкин, основатель одного из крупнейших ювелирных домов в России.

Первый экономический форум янтарной отрасли России прошел с 6 по 8 октября 2016 года в светлогорском театре эстрады "Янтарь-Холл".
 

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