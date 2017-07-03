Почти две сотни калининградских выпускников получили целевые направления в медицинские вузы

195 выпускников школ региона получили направления в медицинские вузы страны, это в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.

Целевые места предлагают шесть вузов Санкт-Петербурга, Калининграда, Смоленска и Архангельска, конкурс в эти учебные заведения высок. В медицинском институте БФУ им. И. Канта предусмотрено 14 мест, на которые претендуют 64 соискателя.

Среди тех, кто намерен поступать на врачебные специальности, есть представители медицинских династий. Алина Болдова пришла получать целевое направление вместе с папой — онкогинекологом областной больницы и мамой — рентгенологом БСМП. Алина станет девятым врачом в третьем поколении, она выбрала специальность невролога. Золотая медалистка из Славска Дарья Баранаускас после учёбы намерена вернуться врачом-кардиологом в местную районную больницу.

Как отметили в минздраве, на целевое обучение тратятся значительные бюджетные средства, поэтому по окончании вуза молодой специалист должен приехать на работу в медицинскую организацию, выдавшую гарантийное письмо. До 7 июля выпускники должны определиться в своём выборе.