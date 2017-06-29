Помогут с жильём и детсадом: в калининградском минздраве рассказали, как справятся с нехваткой врачей

Глава регионального минздрава Александр Кравченко представил в облдуме новую кадровую программу, которую единогласно поддержали депутаты. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам Кравченко, программа рассчитана на три года, её цель — привлечение врачей и сокращение дефицита кадров. "При этом все аспекты касаются не только врачей, приезжающих к нам в область, но и тех, кто уже здесь работает", — добавил глава минздрава.

Документом предусмотрено предоставление служебного жилья и жилых помещений коммерческого использования, выплата субсидий на погашение ипотечного кредита врачам в возрасте до 36 лет.

Впервые введена ежемесячная компенсация стоимости найма жилья для приезжих специалистов и выпускников профильных вузов сроком на три месяца с момента начала трудовой деятельности. Такая выплата может составить 15 тыс. рублей.

Предлагается также помогать врачам в возрасте до 40 лет в покупке или строительстве жилья, оплачивая 30% его стоимости, семьям медработников остродефицитных специальностей, в которых один из супругов трудится в государственной медицинской организации. "Таким образом мы сможем привлекать в регион до 27 таких семей ежегодно", — пояснил Кравченко.

В программе оставлены также подъёмные в размере 200 тыс. рублей при первом трудоустройстве по окончании ординатуры, ежемесячные 2 тыс. рублей обучающимся в ординатуре по целевому набору, 1 млн рублей участникам программы "Земский доктор".

В минздраве предлагают также возмещать стоимость обучения по остродефицитным специальностям и выплачивать в течение трёх лет от 300 до 600 тыс. рублей узким специалистам, прибывшим на работу в Калининградскую область. Самый высокий коэффициент выплат предполагается установить для Озёрска, Нестерова, Советска.

По словам Александра Кравченко, можно комбинировать сразу несколько мер социальной поддержки.

Программа предусматривает помощь в устройстве детей в садики и школы, в трудоустройстве родственников врачей и оформлении документов. Социальная помощь может быть оказана за счёт средств медицинских организаций.

Министерство начнёт формировать кадровый резерв руководящего состава, чтобы врачи видели перспективы карьерного роста.