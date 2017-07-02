В Калининградской области три выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов

Двое выпускников из Калининграда и один из Гурьевска получили на ЕГЭ 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Высшие баллы двое калининградцев из лицеев №35 и №49 получили по химии. Всего по этому предмету сдавали экзамен 413 человек. При этом увеличилось количество тех, кто набрал больше 80 баллов — с 5,2% до 9,7%.

Практически в два раза также вырос процент высокобалльников по истории, с 4,3% до 10,2%. При этом из 500 сдававших этот предмет одиннадцатиклассников только один человек набрал 100 баллов. Им стала ученица из лицея гимназии Гурьевска.