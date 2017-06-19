Четыре калининградские выпускницы получили высший балл ЕГЭ по литературе и обществознанию

В Калининграде четверо выпускников получили 100 баллов ЕГЭ по предметам по выбору. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
В понедельник, 19 июня, стали известны результаты экзаменов по литературе, физике и обществознанию. Из 441 сдающего ЕГЭ по литературе трое получили высший балл. Это выпускница школы № 50 Ксения Базылева, Светлана Кухарева из гимназии № 1 и ученица Школы Будущего Анна Игнатенко. Процент школьников, набравших балл выше 80, вырос почти в два раза, с 5,4% до 10%.
1 667 учеников выбрали сдавать обществознание. По этому предмету 100 баллов получила ученица лицей № 49 Ксения Бабак. Процент выпускников, набравших более 80 баллов, вырос с 2,5% до 6%.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ и математике базового уровня. Два калининградских выпускника получили
высший балл.
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