Два калининградских выпускника получили высший балл на ЕГЭ по географии и информатике
Фото: Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Во вторник, 13 июня, стали известны результаты ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ и математике базового уровня, проводившиеся 29 и 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это предметы, которые выпускники сдают по своему выбору. Экзамен по математике выбрали около 3 400 выпускников. Больше половины из них получили оценку "отлично".
ЕГЭ по географии и литературе сдали 75 школьников. Максимальное количество баллов получил ученик школы посёлка Донское Пётр Шмыд. Одиннадцатиклассник не раз участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников по географии.
В экзамене по информатике и ИКТ участвовали 294 выпускника. Выпускник гимназии №32 г. Калининграда Павел Алексеев получил 100 баллов.
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