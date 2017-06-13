Два калининградских выпускника получили высший балл на ЕГЭ по географии и информатике

Во вторник, 13 июня, стали известны результаты ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ и математике базового уровня, проводившиеся 29 и 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это предметы, которые выпускники сдают по своему выбору. Экзамен по математике выбрали около 3 400 выпускников. Больше половины из них получили оценку "отлично".

ЕГЭ по географии и литературе сдали 75 школьников. Максимальное количество баллов получил ученик школы посёлка Донское Пётр Шмыд. Одиннадцатиклассник не раз участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников по географии.

В экзамене по информатике и ИКТ участвовали 294 выпускника. Выпускник гимназии №32 г. Калининграда Павел Алексеев получил 100 баллов.

В прошлом году в Калининградской области вдвое увеличилось число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку.