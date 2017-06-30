81-летний немец добрался до Ленинградской области, проехав 860 километров на тракторе
Виктор Буздин / Архив Клопс.Ru
Застрявший в начале июня в Калининграде 81-летний немецкий путешественник Винфрид Лангнер (Winfried Langner) добрался до Ленинградской области. Об этом сообщают
эстонские СМИ.
На своём тракторе "Роберте" немец за 15 дней проехал 860 километров от Калининграда и уже в субботу рассчитывает добраться до Санкт-Петербурга, где будет ждать звонка от организаторов приёма со стороны администрации города и дипломатов. В Петербурге путешественник передаст городским руководителям флаг своего района Лауэнфёрде в Нижней Саксонии в знак дружбы между немецким и русским народом.
В четверг, 29 июня Винфрид Лангнер ненадолго остановился в десятке километров от эстонской Нарвы, чтобы пообщаться с парой других немецких туристов. О том, как пересекать границу, он пока не думал, но уверен, что сможет это сделать.
Поездка 81-летнего пенсионера задержалась
в Калининграде в начале июня. На ул. Суворова у путешественника сломался трактор, и он был вынужден на время ремонта остановиться в доме радушного калининградца Виталия Кузьмина.
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