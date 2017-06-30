"Виктория" намерена открыть супермаркет в помещениях "Вестера" на ул. Горького

В Калининграде на улице Горького в помещении, где до недавнего времени располагался супермаркет "Вестер", планируют открыть очередной магазин сети "Виктория". Об этом стало известно в пятницу, 30 июня.



Как сообщил Клопс.Ru источник в "Виктории", пока официально торговые площади не выкуплены, однако устная договорённость с руководством ГК "Вестер" уже есть. Мало того, в помещениях уже начинают ремонтные работы, а на фасаде здания появился бело-зелёный баннер с названием супермаркета.