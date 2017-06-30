"Клянусь быть верным России": в Госдуме обсудили три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
4 июля в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству обсудят окончательный текст присяги при вступлении в гражданство РФ. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на председателя комитета Павла Крашенинникова.
По словам Крашенинникова, в Госдуме был проведён конкурс, во время которого из 93 вариантов присяги были выбраны десять, а затем три. "На основе трёх этих текстов провели совещание у председателя Госдумы Вячеслава Володина. Сейчас вырабатывается единый текст, он должен быть лаконичным", — пояснил глава комитета.
Другой член рабочей группы по подготовке текста присяги, Михаил Емельянов, процитировал вариант, получивший одобрение. Текст принадлежит Крашенинникову: "…клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции".
В начале июня в Госдуме создали рабочую группу
для подготовки текста клятвы или присяги для получающих гражданство Российской Федерации. В неё вошли представители разных фракций, а возглавил группу Владимир Васильев, лидер "Единой России".
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