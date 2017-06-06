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Главная Новости Общество

В Госдуме готовят текст клятвы для получающих гражданство РФ

20:06
  446 3
Архив Клопс.Ru
В Госдуме создадут рабочую группу для подготовки текста клятвы или присяги для получающих гражданство Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 6 июня.
 
Данное заявление сделал глава комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что в рабочую группу будут входить представители разных фракций. А возглавит её Владимир Васильев, лидер "Единой России". Клятва будет внесена в закон о гражданстве РФ, отметил глава комитета.
 
"Как это сделать, мы сейчас обсуждаем. Не исключено, что это будет оформлено поправками ко второму чтению законопроекта об отмене решения о приёме в гражданства для осужденных за терроризм. Из текста присяги должно быть понятно, что человек, вступая в гражданство, будет соблюдать Конституцию РФ, права и обязанности гражданина РФ", – сообщил Крашенинников.
 
Подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ, предложил президент России Владимир Путин. На встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным он попросил ведомство проконсультироваться с Конституционным судом страны "о возможности отмены решения о предоставлении гражданства тем, кто был осуждён за терроризм", передаёт ТАСС.
 

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3 комментария Правила комментирования

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koteyka
koteyka #
21:15
Все с запада слизывают. 
Да и думаю в клятву сейчас ни кто не верит.
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C-500
C-500 #
22:50
В клятву может и не верят, но лишить гражданства и выгнать из страны за понос который льют на голову страны в которой живут, можно будет на вполне законных основаниях. Лично я ЗА ! Может некоторые задумаются прежде чем поносить страну в которой живут
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KonstantinOs
KonstantinOs #
21:43
Давно пора было уже так сделать!
Это совершенно нормально что человек меняющий гражданство должен в сердце чувствовать что это то чего он хочет - быть гражданином именно России.
И думать и действовать на благо России.


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