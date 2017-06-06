В Госдуме готовят текст клятвы для получающих гражданство РФ

В Госдуме создадут рабочую группу для подготовки текста клятвы или присяги для получающих гражданство Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 6 июня.

Данное заявление сделал глава комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что в рабочую группу будут входить представители разных фракций. А возглавит её Владимир Васильев, лидер "Единой России". Клятва будет внесена в закон о гражданстве РФ, отметил глава комитета.

"Как это сделать, мы сейчас обсуждаем. Не исключено, что это будет оформлено поправками ко второму чтению законопроекта об отмене решения о приёме в гражданства для осужденных за терроризм. Из текста присяги должно быть понятно, что человек, вступая в гражданство, будет соблюдать Конституцию РФ, права и обязанности гражданина РФ", – сообщил Крашенинников.

Подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ, предложил президент России Владимир Путин. На встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным он попросил ведомство проконсультироваться с Конституционным судом страны "о возможности отмены решения о предоставлении гражданства тем, кто был осуждён за терроризм", передаёт ТАСС.