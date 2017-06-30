С конца 2017 года Минздрав запустит программу поиска алкоголиков и наркоманов
В российском Минздраве готовят программу по выявлению людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Об этом пишет Lenta.Ru
, ссылаясь на информацию от внештатного нарколога ведомства Евгения Брюна, которую он заявил агентству "Москва".
Работу начнут с конца 2017 года по всей стране. Пока что технологии отрабатываются в отдельных больницах.
"Эта программа направлена на то, чтобы выявить там людей, злоупотребляющих алкоголем или принимающих наркотики и получивших свои заболевания в связи с этим. Наша задача — выявить и замотивировать на отказ от психоактивных веществ", — рассказал Брюн.
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