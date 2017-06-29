СМИ назвали причину смерти экс-участника "Иванушек International" Олега Яковлева
Кадр из клипа "В рапиде"
Олег Яковлев
Экс-вокалист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в результате отёка лёгких, ставшего осложнением цирроза печени. Об этом сообщает "Лайф"
.
Как сообщает издание, состояние Яковлева ухудшилось за сутки до смерти. Его госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Певец умер, не приходя в сознание. Его вдова рассказала
, что тело Яковлева кремируют.
Олег Яковлев скончался
в четверг, 29 июня, в возрасте 47 лет. Он в тяжёлом состоянии попал в реанимацию, где ему диагностировали двухстороннее воспаление лёгких. Яковлев был участником второго состава "Иванушки International". Он пришёл в группу в 1998 году, сменив Игоря Сорина, и покинул её в 2013 году, занявшись сольной карьерой.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.