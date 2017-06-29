В Москве умер экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Олег Яковлев
Кадр из клипа "Мания"
В Москве в возрасте 47 лет скончался бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на гражданскую жену артиста Александру Куцевол.
Куцевол написала о смерти Яковлева на своей странице в Instagram. Ранее стало известно о том, что Яковлев в тяжёлом состоянии попал в реанимацию. У него диагностировали двухстороннее воспаление лёгких.
Олег Яковлев был участником второго состава "Иванушки International". Он пришёл в группу в 1998 году, сменив Игоря Сорина, и покинул её в 2013 году, занявшись сольной карьерой.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.