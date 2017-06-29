В Москве умер экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев

В Москве в возрасте 47 лет скончался бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на гражданскую жену артиста Александру Куцевол.

Куцевол написала о смерти Яковлева на своей странице в Instagram. Ранее стало известно о том, что Яковлев в тяжёлом состоянии попал в реанимацию. У него диагностировали двухстороннее воспаление лёгких.

Олег Яковлев был участником второго состава "Иванушки International". Он пришёл в группу в 1998 году, сменив Игоря Сорина, и покинул её в 2013 году, занявшись сольной карьерой.