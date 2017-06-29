+27 °C
днем
+16 °C
ночью
29 июня 2017 г. 22:55
79 579 пользователей
за 24 часа на сайте
59.47 +0.27
Курс ММВБ на 29 июня 2017, 22:00
68.0 +0.61
Курс ММВБ на 29 июня 2017, 22:00
16.02 0.0
Курс ЦБ на 30 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В "Теплосети" объяснили, почему в Калининграде отопление дороже, чем в Петербурге

Автор: Екатерина Медведева
20:09
  1982 1
Архив Клопс.Ru
Тариф на услуги центрального отопления, который вступает в силу с 1 июля 2017 в Калининграде, составит 2264,54 рубля (с учетом НДС) за гигакалорию. Почему наш областной центр по этому показателю обгоняет большинство других крупных городов северо-запада России, и как калининградцы могут минимизировать ежемесячные платежи? Об этом в четверг, 29 июня, во время брифинга рассказал замдиректора МП "Калининградтеплосеть" Дмитрий Ротарь.
 

Из чего складывается тариф?

 
Тариф на теплоснабжение по отношению к прошлогоднему вырос на 3,4%. Складывается итоговая сумма из трат по нескольким статьям. Основную долю в размер тарифа вносят расходы на топливо (газ, мазут, уголь, дизельное топливо), а также электроэнергию, воду и покупную энергию – 63,7 % от суммы тарифа. При этом 13,6% - заработная плата сотрудников предприятия и 0,5% - прибыль организации.
 
Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"
 
Оказалось, что среди других субъектов СЗФО Калининград находится на третьем месте. Больше, чем у нас, тарифы на тепло только в Мурманске и в Ленинградской области. Зато тариф в Санкт-Петербурге примерно в 1,5 раза меньше.
 
Если же сравнивать Калининград с другими муниципалитетами в регионе, то он занимает почётное второе место.
 
Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"
 

Почему так много?

 
"Мы провели анализ изменения составляющих тарифа начиная с 2010 года по отношению к 2016 году. Рост стоимости газа за указанный период составил 48%", – отметил Ротарь.
 
По словам чиновника, тариф ТЭЦ-1, которая поставляет тепловую энергию для "Калининградтеплосети" с 1 июля 2017 года составляет 2410 рублей (с НДС) за гигакалорию.
 
Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"
 
"То есть мы, покупая теплоэнергию у ТЭЦ-1,  доплачиваем, продавая ее потребителям. А доля покупного тепла в общем объеме производства составляет порядка 40%", – посетовал Ротарь.
 
Много добавляют к тарифу не модернизированные (угольные или мазутные) котельные. Например, реальная себестоимость одной гигакалории, произведенной на угольной котельной, составляет от 3 до 7 тысяч рублей – в зависимости от объёма, который она производит. Причём в "межотопительном сезоне" эта себестоимость вырастает в разы, потому что работает полноценно котёл, а объём производимой им энергии несопоставим с объемом потребления.
 
Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"
 
"У нас разница в структуре тарифа обусловлена двумя границами между Калининградской областью и "большой землёй". Цена энергоносителей, которые к нам поступают, не такая же, как в других регионах России. Мы на третьем месте по цене за газ, – подчеркнул Ротарь. – Да, действительно, в Пскове, например, тариф дешевле. Но надо понимать, что у них там два больших теплоносителя, а у нас в структуре присутствуют и угольные, и мазутные, и дизельные котельные. А себестоимость одной гигакалории, произведенной на дизельной котельной – 8 тысяч рублей".
 
Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"
 
Когда в Калининграде модернизируют все угольные и мазутные котельные, ежегодный рост тарифа будет не таким заметным.
 
Плюс ко всему, в Калининградской области, в отличие от многих других регионов РФ, не применяется практика субсидирование тарифа из областного бюджета.
 

Почему при едином тарифе в каждом конкретном доме люди платят разные суммы за отопление одинаковой жилплощади?

 
Потребителя волнует не только тариф, но и то, сколько он платит за отопление одного квадратного метра своей жилплощади. Эта плата для всех домов разная и формируется по двум сценариям: для домов с прибором учета и для домов без таких приборов.
 
В первой ситуации имеет значение конечное количество тепловой энергии, которое дом потребил. Тут задача, чтобы как можно меньше этих гигакалорий поступило в дом. Отметим, что в Калининграде сегодня более 75% домов оснащены приборами учета.
 
Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"
 
"Наша задача до стены здания привести ресурс, необходимый для оказания услуги надлежащего качества внутри дома. В январе предприятие, проведя анализ, увидело, что огромное количество многоквартирных домов потребляет больше норматива примерно в 1,5 раза", – отметил Ротарь.
 
Как показала практика, в 95-97% случаев у домов, где наблюдалось сверхнормативное потребление, была нарушена система энергоприема. В 95-97%  всему виной был неработающий неработающий регулятор температуры горячей воды.
 
Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"
 
"Это означает, что вода внутри дома, в том числе и в ночное время, циркулируя, остывала. То есть отапливалась прогонка горячей воды внутри системы. Вот как раз для снижения потребления домом тепла в таких случаях и нужен регулятор. Следить за его исправностью должна управляющая компания", – говорит чиновник.
 
По результатам таких проверок были составлены акты, на основании которых вынесли предписания УК всё исправить.
 
"Конечно, сказалось и потепление в марте. Но всё равно, после такой работы с УК больше чем в два раза увеличилось количество домов, которые стали потреблять ниже норматива", – заявил Ротарь.
 

Что же делать, чтобы платить меньше?

 
Управляющие компании, которые следят за энергопринимающими установками, позволяют своим потребителям платить за услуги отопления в два-три раза меньше.
 
"В идеале надо устанавливать новый автоматизированный тепловой пункт. Но минимальный шаг, который необходим – это приведение в порядок энергопринимающей установки, то есть налаживание работы дроссельных устройств, чтобы объект принимал только тот объём тепла, который ему необходим", – отметил Ротарь.
 
Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Chipster
Chipster #
21:31
Детские отговорки...Зажрались они там в этих сетях...
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Источник: В Калининграде задержан чиновник, имеющий отношение к приёмке работ на стадионе к ЧМ-2018
16:39
  7218 0
Источник: В Калининграде задержан чиновник, имеющий отношение к приёмке работ на стадионе к ЧМ-2018
Украина заплатит штраф за отказ пустить Самойлову на Евровидение
Фото горячей новости
16:22
  2947 0
Медведев рассказал, будут ли в 2018 году индексировать пенсии работающим пенсионерам
Фото горячей новости
14:23
  2797 2
Для съёмок сериала с Прилучным в Калининграде ищут девушек модельной внешности
Фото горячей новости
13:42
  5356 0
"Иванушки International", street food и фейерверк: программа празднования Дня города — 2017 в Калининграде
Фото горячей новости
13:19
  7818 1 Афиша

Лента новостей

Картинка
Танцы и фестиваль красок: в Пионерском отметят День молодёжи (программа)
21:59
  495 0 Афиша
Картинка
СМИ назвали причину смерти экс-участника "Иванушек International" Олега Яковлева
21:39
  4420 0
Картинка
В Белом доме анонсировали встречу Путина и Трампа на G20
21:03
  525 0
Картинка
У Закхаймских ворот пройдёт фотопикник
20:47
  620 0 Афиша

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  1782 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  6601 2
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo