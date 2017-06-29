В "Теплосети" объяснили, почему в Калининграде отопление дороже, чем в Петербурге

Тариф на услуги центрального отопления, который вступает в силу с 1 июля 2017 в Калининграде, составит 2264,54 рубля (с учетом НДС) за гигакалорию. Почему наш областной центр по этому показателю обгоняет большинство других крупных городов северо-запада России, и как калининградцы могут минимизировать ежемесячные платежи? Об этом в четверг, 29 июня, во время брифинга рассказал замдиректора МП "Калининградтеплосеть" Дмитрий Ротарь.

Из чего складывается тариф?

Тариф на теплоснабжение по отношению к прошлогоднему вырос на 3,4%. Складывается итоговая сумма из трат по нескольким статьям. Основную долю в размер тарифа вносят расходы на топливо (газ, мазут, уголь, дизельное топливо), а также электроэнергию, воду и покупную энергию – 63,7 % от суммы тарифа. При этом 13,6% - заработная плата сотрудников предприятия и 0,5% - прибыль организации.

Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"

Оказалось, что среди других субъектов СЗФО Калининград находится на третьем месте. Больше, чем у нас, тарифы на тепло только в Мурманске и в Ленинградской области. Зато тариф в Санкт-Петербурге примерно в 1,5 раза меньше.

Если же сравнивать Калининград с другими муниципалитетами в регионе, то он занимает почётное второе место.

Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"

Почему так много?

"Мы провели анализ изменения составляющих тарифа начиная с 2010 года по отношению к 2016 году. Рост стоимости газа за указанный период составил 48%", – отметил Ротарь.

По словам чиновника, тариф ТЭЦ-1, которая поставляет тепловую энергию для "Калининградтеплосети" с 1 июля 2017 года составляет 2410 рублей (с НДС) за гигакалорию.

Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"

"То есть мы, покупая теплоэнергию у ТЭЦ-1, доплачиваем, продавая ее потребителям. А доля покупного тепла в общем объеме производства составляет порядка 40%", – посетовал Ротарь.

Много добавляют к тарифу не модернизированные (угольные или мазутные) котельные. Например, реальная себестоимость одной гигакалории, произведенной на угольной котельной, составляет от 3 до 7 тысяч рублей – в зависимости от объёма, который она производит. Причём в "межотопительном сезоне" эта себестоимость вырастает в разы, потому что работает полноценно котёл, а объём производимой им энергии несопоставим с объемом потребления.

Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"

"У нас разница в структуре тарифа обусловлена двумя границами между Калининградской областью и "большой землёй". Цена энергоносителей, которые к нам поступают, не такая же, как в других регионах России. Мы на третьем месте по цене за газ, – подчеркнул Ротарь. – Да, действительно, в Пскове, например, тариф дешевле. Но надо понимать, что у них там два больших теплоносителя, а у нас в структуре присутствуют и угольные, и мазутные, и дизельные котельные. А себестоимость одной гигакалории, произведенной на дизельной котельной – 8 тысяч рублей".

Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"

Когда в Калининграде модернизируют все угольные и мазутные котельные, ежегодный рост тарифа будет не таким заметным.

Плюс ко всему, в Калининградской области, в отличие от многих других регионов РФ, не применяется практика субсидирование тарифа из областного бюджета.

Почему при едином тарифе в каждом конкретном доме люди платят разные суммы за отопление одинаковой жилплощади?

Потребителя волнует не только тариф, но и то, сколько он платит за отопление одного квадратного метра своей жилплощади. Эта плата для всех домов разная и формируется по двум сценариям: для домов с прибором учета и для домов без таких приборов.

В первой ситуации имеет значение конечное количество тепловой энергии, которое дом потребил. Тут задача, чтобы как можно меньше этих гигакалорий поступило в дом. Отметим, что в Калининграде сегодня более 75% домов оснащены приборами учета.

Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"

"Наша задача до стены здания привести ресурс, необходимый для оказания услуги надлежащего качества внутри дома. В январе предприятие, проведя анализ, увидело, что огромное количество многоквартирных домов потребляет больше норматива примерно в 1,5 раза", – отметил Ротарь.

Как показала практика, в 95-97% случаев у домов, где наблюдалось сверхнормативное потребление, была нарушена система энергоприема. В 95-97% всему виной был неработающий неработающий регулятор температуры горячей воды.

Слайды из презентации МП "Калининградтеплосеть"

"Это означает, что вода внутри дома, в том числе и в ночное время, циркулируя, остывала. То есть отапливалась прогонка горячей воды внутри системы. Вот как раз для снижения потребления домом тепла в таких случаях и нужен регулятор. Следить за его исправностью должна управляющая компания", – говорит чиновник.

По результатам таких проверок были составлены акты, на основании которых вынесли предписания УК всё исправить.

"Конечно, сказалось и потепление в марте. Но всё равно, после такой работы с УК больше чем в два раза увеличилось количество домов, которые стали потреблять ниже норматива", – заявил Ротарь.

Что же делать, чтобы платить меньше?

Управляющие компании, которые следят за энергопринимающими установками, позволяют своим потребителям платить за услуги отопления в два-три раза меньше.

"В идеале надо устанавливать новый автоматизированный тепловой пункт. Но минимальный шаг, который необходим – это приведение в порядок энергопринимающей установки, то есть налаживание работы дроссельных устройств, чтобы объект принимал только тот объём тепла, который ему необходим", – отметил Ротарь.