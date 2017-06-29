Жителям Ладушкина пообещали решить проблему дефицита воды в июле

В Ладушкине этим летом решится проблема с водоснабжением. Об этом глава местной администрации Алексей Родин рассказал временно исполняющему обязанности заместителя председателя правительства — министра по муниципальному развитию и внутренней политике Александру Торбе во время его рабочего визита в Ладушкинский городской округ.



"К сожалению, качество воды в Ладушкине оставляет желать лучшего. Также летом потребление воды увеличивается, из-за чего её напор снижается, особенно на вторых-третьих этажах жилых домов. Эта проблема в ближайшее время будет решена. В июле планируем запустить скважину, которая многие годы не работала. Её запуск с учётом замены участка водовода должен полностью устранить дефицит воды", — сообщил Алексей Родин.



Кроме того, чиновники посетили место капитального ремонта артезианской скважины, проверили, осмотрели опоры для уличного освещения с диодными светильниками на солнечной батарее, а также обустройство парковки для велотуристов. Руководитель администрации показал также отремонтированную за счёт средств муниципального Дорожного фонда дорогу около центрального сквера в Ладушкине. Там сделают остановочный комплекс и тротуар, продолжат благоустраивать сквер.