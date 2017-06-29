В поисках санкционки: калининградские чиновники проверят, какие продукты используют в детских лагерях

В правительстве Калининградской области заинтересовались происхождением продуктов питания, которые используются в детских лагерях региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Определённые вопросы у нас вызывает организация питания детей в учреждениях — например, в части использования продуктов неместного происхождения. Этот вопрос мы возьмём на особый контроль, — рассказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Илья Баринов. — В ближайшую пятницу в рамках заседания межведомственной комиссии по летнему отдыху при участии организаторов питания в детских оздоровительных лагерях, а также производителей сельскохозяйственной продукции мы в обязательном порядке поднимем вопрос, откуда берутся продукты, из которых готовится еда для наших детей".



28 июня пунктами внепланового посещения комиссии под руководством временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ильи Баринова стали центр отдыха и поддержки молодёжных инициатив "Огонёк" и Детский центр отдыха детей и подростков им. А. Гайдара в Светлогорске.

Члены комиссии, в том числе и руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура, осмотрели территорию лагерей, жилые корпуса, медицинские кабинеты, при этом уделив особое внимание местам приготовления и приёма пищи. По словам врио вице-премьера, прошедшей первой летней оздоровительной смене можно дать в целом положительную оценку.



Этим летом работают 16 загородных стационарных детских оздоровительных лагерей и центров: шесть — областных, восемь — муниципальных, два — частных. Во всех учреждениях сегодня в полном объёме выполнены предписания контролирующих органов, мероприятия по антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности. Все учреждения оборудованы тревожными кнопками, имеется лицензированная охрана и видеонаблюдение, обеспечена круглосуточная работа медицинских кабинетов", — заявил Баринов.



Врио вице-премьера также попросил руководителей лагерей и родителей уделить особое внимание наличию у всех детей противоклещевых препаратов.



Невозможно провести акарицидную обработку всей Калининградской области. Но вполне возможно каждому ребёнку иметь при себе репеллент и пользоваться им при выходе с территории лагеря. Это существенно снизит риск получить укуса клеща", — отметил чиновник.