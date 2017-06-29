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Главная Новости Общество

В поисках санкционки: калининградские чиновники проверят, какие продукты используют в детских лагерях

11:35
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Архив Клопс.Ru
В правительстве Калининградской области заинтересовались происхождением продуктов питания, которые используются в детских лагерях региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Определённые вопросы у нас вызывает организация питания детей в учреждениях — например, в части использования продуктов неместного происхождения. Этот вопрос мы возьмём на особый контроль, — рассказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Илья Баринов. — В ближайшую пятницу в рамках заседания межведомственной комиссии по летнему отдыху при участии организаторов питания в детских оздоровительных лагерях, а также производителей сельскохозяйственной продукции мы в обязательном порядке поднимем вопрос, откуда берутся продукты, из которых готовится еда для наших детей".

28 июня пунктами внепланового посещения комиссии под руководством временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ильи Баринова стали центр отдыха и поддержки молодёжных инициатив "Огонёк" и Детский центр отдыха детей и подростков им. А. Гайдара в Светлогорске.
 
 
Члены комиссии, в том числе и руководитель областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура, осмотрели территорию лагерей, жилые корпуса, медицинские кабинеты, при этом уделив особое внимание местам приготовления и приёма пищи. По словам врио вице-премьера, прошедшей первой летней оздоровительной смене можно дать в целом положительную оценку.

Этим летом работают 16 загородных стационарных детских оздоровительных лагерей и центров: шесть — областных, восемь — муниципальных, два — частных. Во всех учреждениях сегодня в полном объёме выполнены предписания контролирующих органов, мероприятия по антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности. Все учреждения оборудованы тревожными кнопками, имеется лицензированная охрана и видеонаблюдение, обеспечена круглосуточная работа медицинских кабинетов", — заявил Баринов.

Врио вице-премьера также попросил руководителей лагерей и родителей уделить особое внимание наличию у всех детей противоклещевых препаратов.

Невозможно провести акарицидную обработку всей Калининградской области. Но вполне возможно каждому ребёнку иметь при себе репеллент и пользоваться им при выходе с территории лагеря. Это существенно снизит риск получить укуса клеща", — отметил чиновник.

В пресс-службе регионального правительства подчеркнули, что в первый летний месяц уже отдохнули и оздоровились более 42,5 тысячи ребят. Планируется, что всего различными формами отдыха, оздоровления и занятости в этом году будет охвачено 105 тысяч детей, или 98,7% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих оздоровлению, из них почти 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На организацию отдыха и оздоровления детей в этом году в областном бюджете предусмотрены средства в размере 133,619 млн рублей, из них на отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — 50 млн рублей.
 
 

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tuggqnluk
tuggqnluk #
12:02
По данным ВОЗ, именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний. Начиная от гепатита и язвы желудка, заканчивая раковыми опухолями. Масштабы заражения таковы, что паразиты живут внутри практически каждого человека (заражены 97%)! Именно из-за них у нас  аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---  http://tok.pw/zdorov
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