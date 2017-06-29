В Совфеде предложили отключать абонентов за недостоверные сведения, указанные при покупке SIM-карт

Российских операторов мобильной связи планируют обязать отключать абонентов, которые предоставили недостоверные сведения при покупке SIM-карты. Как сообщает РБК , соответствующие поправки подготовлены в Совете Федерации.

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта об ужесточении контроля над SIM-картами. Их автором стала сенатор Людмила Бокова. Она предлагает обязать операторов проверять данные об абонентах через портал госуслуг и другие системы. Это фамилия, имя, отчество, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность абонента. Услуги связи будут предоставляться только после завершения проверки сведений на подлинность.

"Эти меры позволят пресечь нелегальную продажу сим-карт в местах массового скопления людей — на вокзалах, возле станций метро и т.п. В целом принятие закона позволит исключить случаи использования анонимных сим-карт для осуществления противоправной деятельности, в том числе мошеннической, экстремистской и террористической направленности. Надеемся, что поправки будут приняты Госдумой в ближайшее время", – сообщила Бокова.