Шесть домов на ул. К. Маркса останутся без газа на пять дней
В Калининграде на несколько дней отключат газ в шести домах на ул. Карла Маркса. Об этом в среду, 28 июня, сообщила ведущий специалист по связям с общественностью филиала ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" в Калининградской области Екатерина Мацукевич.
Отключать дома №3, 5, 7, 9, 11, 48 на ул. К. Маркса будут с 3 по 7 июля ежедневно, с 9:00 до 17:00. В это время "Калининградгазификация" будет вести работы по присоединению газопроводов к газораспределительной сети. Пуск газа потребителям начнётся сразу после окончания работ.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по следующим телефонам:
ОАО "Калининградгазификация":
— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 92-58-51, (4012) 99-60-99;
— аварийно-диспетчерская служба: (4012) 99-61-65;
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" филиал в Калининградской области:
— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 99-38-50.
Напомним, до конца июня газ перекрыт в домах на 28 улицах Ленинградского района. Полный список адресов смотрите здесь.
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