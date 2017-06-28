Шесть домов на ул. К. Маркса останутся без газа на пять дней

В Калининграде на несколько дней отключат газ в шести домах на ул. Карла Маркса. Об этом в среду, 28 июня, сообщила ведущий специалист по связям с общественностью филиала ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" в Калининградской области Екатерина Мацукевич.



Отключать дома №3, 5, 7, 9, 11, 48 на ул. К. Маркса будут с 3 по 7 июля ежедневно, с 9:00 до 17:00. В это время "Калининградгазификация" будет вести работы по присоединению газопроводов к газораспределительной сети. Пуск газа потребителям начнётся сразу после окончания работ.



По всем возникающим вопросам можно обращаться по следующим телефонам:



ОАО "Калининградгазификация":



— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 92-58-51, (4012) 99-60-99;

— аварийно-диспетчерская служба: (4012) 99-61-65;

ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" филиал в Калининградской области:

— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 99-38-50.