Перекрыть краны до 8:00: в домах на 28 улицах Ленинградского района отключат газ

К 8:00 во вторник, 27 июня, в домах на 28 улицах Ленинградского района Калининграда жильцам нужно перекрыть все краны перед газовыми приборами (кран установить в положение "Закрыто"). Об этом в четверг, 22 июня, сообщает компания "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".



С 26 по 30 июня 2017 года ОАО "Калининградгазификация" будут проводиться работы по присоединению газопровода к сети газораспределения, в связи с чем в домах на почти трёх десятках улиц временно перекроют газ.



Временно приостановят газоснабжение всех жилых домов по улицам:



1-я Шуйской, 2-я Шуйской, Аксакова, Баженова, Бакинской, Балашовской, Бежецкой, Белибейской, Вишнёвой, Денисова, Зорге, Краснопрудной, Куприна, Кутаисской, пер. Кутаисскому, Миклухо-Маклая, Рябиновой, Свердлова, Сиреневой, Тамбовской, Тверской, Толбухина, Тульской, Флотской, Холмогорской, Цветущей, Читинской, Чукотской, а также д. 25 по ул. Физкультурной. Газ выключат и в СТ "Колосок", СНТ "Сад 9", СТ "Октябрьское". Газоснабжение потребителей будет возобновлено сразу после окончания работ.



По всем возникающим вопросам можно обращаться по следующим телефонам:



ОАО "Калининградгазификация":



— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 92-58-51, (4012) 99-60-99;

— аварийно-диспетчерская служба: (4012) 99-61-65;



ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", филиал в Калининградской области:



— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 99-38-50.