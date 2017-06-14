На трёх улицах в Московском районе Калининграда на пять дней отключат газ

Жителям домов на нескольких улицах в Московском районе Калининграда отключат газ с 19 по 23 июня. Об этом сообщила ведущий специалист по связям с общественностью филиала компании "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" в Калининградской области Екатерина Мацукевич.



Отключения ожидаются с 9:00 19 июня до 17:00 23 июня. В это время ОАО "Калининградгазификация" будет производить работы по присоединению газопроводов к газораспределительной сети после капитального ремонта. В связи с производством вышеуказанных работ будет временно приостановлено газоснабжение жилых домов и коммунально-бытовых потребителей.



Список адресов, где временно будет приостановлено газоснабжение:



— Багратиона ул., дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11,13, 29;

— Большая Песочная ул., дд. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 23, 25;

— Малая Песочная ул., дд. 1, 3.

Также газ отключат ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ул. Большая Песочная, д. 23–25) и ИП Долбин Г.В. (ул. Багратиона, д. 29а).



По всем возникающим вопросам можно обращаться в ОАО "Калининградгазификация":



— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 92-58-51, (4012) 99-60-99;

— аварийно-диспетчерская служба: (4012) 99-61-65;



ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", филиал в Калининградской области:



— оперативно-диспетчерская служба: (4012) 99-38-50.