Министр промышленности и торговли: Половина рыбы на российском рынке — фальсификат
Доля фальсификата на российском продуктовом рынке остаётся существенной. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров сегодня в Совете Федерации, пишут "Ведомости".
Чиновник заявил, что доля фальсификата на рынке молока в России составляет 20%, а рыбы — около 50%. При этом положение ухудшается оттого, что население беднеет и выбирает более дешёвые продукты. По словам чиновника, недобросовестные производители подменяют замороженное филе минтая и пикши на филе трески, а животный жир в сливочном масле подменяется растительным.
При этом фальсифицируют не только продукты.
"Контрафакт, фальсификат и серый импорт существенно ограничивают целый ряд отраслей нашей экономики. В частности, в лёгкой промышленности объёмы незаконного оборота формируют порядка 35% рынка. В автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем 30%, во столько же в целом по стране оценивается доля незаконного оборота топлива", — уточнил Мантуров.
Напомним, недавно житель Калининграда обратился в Клопс.Ru с просьбой написать о горящем сыре
. Мужчина был уверен, что купил фальсификат.
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