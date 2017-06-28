Министр промышленности и торговли: Половина рыбы на российском рынке — фальсификат

Доля фальсификата на российском продуктовом рынке остаётся существенной. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров сегодня в Совете Федерации, пишут "Ведомости".



Чиновник заявил, что доля фальсификата на рынке молока в России составляет 20%, а рыбы — около 50%. При этом положение ухудшается оттого, что население беднеет и выбирает более дешёвые продукты. По словам чиновника, недобросовестные производители подменяют замороженное филе минтая и пикши на филе трески, а животный жир в сливочном масле подменяется растительным.



При этом фальсифицируют не только продукты.



"Контрафакт, фальсификат и серый импорт существенно ограничивают целый ряд отраслей нашей экономики. В частности, в лёгкой промышленности объёмы незаконного оборота формируют порядка 35% рынка. В автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении контрафакт в сегменте комплектующих составляет в среднем 30%, во столько же в целом по стране оценивается доля незаконного оборота топлива", — уточнил Мантуров.