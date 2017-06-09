"Он горит, а на вкус как пластилин": калининградец уверен, что ему продали фальсификат вместо адыгейского сыра

Калининградец Александр уверен, что приобрёл в магазине фальсификат вместо привычного ему адыгейского сыра. Мужчина обратился с жалобой в региональное управление Роспотребнадзора.

В магазине неподалёку от дома, на улице Киевской, Александр делает покупки давно, раньше претензий к качеству товара не было. "Покупал там всегда адыгейский сыр, потом он из продажи исчез. А на прошлой неделе он появился вновь. Попросил отрезать мне половину головки. Когда дома начал его пробовать, сначала смутила странная консистенция, он был безвкусный, как пластилин, без запаха сырного", — рассказывает покупатель.

Калининградец всегда приобретал сыр одной и той же марки, но в этот раз покупка оказалась фальсификатом, уверен мужчина

Александр начал рассматривать упаковку товара, на ней он не нашёл упоминания, что продукт с названием "Адыгейский" именно сыр. Тогда Александр вспомнил, что видел в интернете ролики, в которых проверяли качество творога, поджигая его. Мужчина решил проделать то же самое со своей покупкой. Сыр вспыхнул. В магазине деньги за товар вернули, но покупатель переживает, что некачественный сыр может быть опасным для детей. "В том магазине что ни купи — всё пальмовое масло в разных обёртках", — возмущается калининградец.

Сыр из Ижевска

На сайте удмуртского производителя — ООО "Ува-молоко" — значится, что молочная продукция с похожей этикеткой именуется не сыром, а сырным продуктом. Как пояснил юрист предприятия Константин Зорин, в последнее время к ним часто начали обращаться по поводу фальсификата, появляющегося на полках магазинов.

"По России действительно пошёл фальсификат, печатаются подпольно наши этикетки. Это стало ясно после проверок Роспотребнадзора. По их результатам мы уже обратились в полицию Томска и Омска с просьбой выявить виновных лиц", — отметили в компании.

Есть ли смысл поджигать?

После испытаний мужчина отнёс сыр в магазин и потребовал вернуть деньги

Заведующая кафедрой технологии продуктов питания КГТУ Инна Титова подчеркнула, что оценить качество сыра в домашних условиях практически нереально.

"Это из разряда "одна бабушка сказала". Ерунда, конечно, будто горение сыра что-то показывает. В сыре есть жир, он горит. Даже не всякая испытательная лаборатория способна оценить, есть ли пальмовое масло или нет. Поэтому о чём можно говорить при вот таких домашних проверках? Это должен быть серьёзный анализ", — подчеркнула заведующая кафедрой.

Специалисты отмечают, что качественный сыр точно не может быть дешёвым. Производство этого продукта — дорогостоящий процесс (на изготовление 1 кг продукта уходит примерно 10 л молока).

Проверка сыра по всей России

Роскачество запустило всероссийское исследование сыра. Потребительским испытаниям подвергнутся образцы порядка 30 самых популярных брендов сыра "Российский". Закупки сыра проходят в торговых сетях по всей России. В исследование войдут образцы, произведённые в Алтайском крае, Республиках Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Белгородской, Брянской, Калининградской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

"Согласно терминам, принятым в техническом регламенте "О безопасности молока и молочной продукции", сыр — это "молочный продукт или составной молочный продукт, произведённый из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока", в то время как сырный продукт — "молокосодержащий продукт, произведённый по технологии сыра. При производстве сырного продукта регламент допускает замену молочных жиров на растительные в количестве не более 50%. При большей степени замены даже слово "сырный" употребляться не может", — отмечает заведующая отделом сыроделия ВНИИМС, кандидат технических наук Валентина Мордвинова, её слова приводит Роскачество.

Ещё одна распространённая фальсификация для сыра — уменьшение процентной доли жира. Подобное нарушение Роскачество уже выявляло при исследовании качества майонеза и сливочного масла.