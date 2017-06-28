Жительнице Правдинского района, стоящей в очереди на получение жилья, дали квартиру с долгами

Жительница Правдинска, получив квартиру от горадминистрации, оказалась владелицей не только нового жилья, но и старых долгов владельца, который раньше проживал в этой квартире. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Калининградской области.



Поняв, что в квартире за неуплату отключены основные коммуникации, женщина обратилась в прокуратуру. В 2017 году между муниципалитетом и женщиной был заключён договор социального найма муниципального жилья, когда пришло её время в общей очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Однако, как показала проверка, должностные лица администрации МО "Правдинский городской округ" в нарушение требований жилищного законодательства предоставили женщине для проживания жильё, заведомо несоответствующее санитарно-техническим требованиям, что делает невозможным его использование — в квартире отключены водоснабжение и электричество за долги предыдущего нанимателя квартиры.



Оказалось, что чиновники не провели обследование жилья, как и не рассмотрели вопрос о необходимости капитального ремонта. Также не проведён и осмотр жилья в целях признания его пригодным или непригодным для проживания граждан. Прокурор района главе администрации МО "Правдинский городской округ" как собственнику муниципального жилья внёс представление и потребовал устранить нарушения закона.