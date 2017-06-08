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После 15 лет в очереди на жильё семья из Гусева получила дом без воды и света

Автор: Татьяна Коблова
14:42
  1233 0
  • Дом в посёлке Майское
  • Дом в посёлке Майское
  • Дом в посёлке Майское
Дом в посёлке Майское
Фото: Александра Храмова
3 фото
Семье из Гусева выделили непригодный для жилья дом, в котором отключены основные коммуникации и отсутствует фундамент. Об этом корреспонденту Клопс.Ru рассказала жительница Гусева Александра Храмова.
 
Александра стояла на очереди на получение социального жилья больше десяти лет сначала как мать-одиночка, а когда вышла замуж — в общей очереди. Всё это время семья из четырёх человек снимала квартиру в Гусеве. В конце 2016 года им предложили дом в посёлке Майское Гусевского района. Приехав смотреть новое жильё, Храмовы обнаружили, что в доме отключены свет, вода, перекошены стены и лежат счета за "коммуналку", не оплаченные прежним владельцем. Представитель жилищной комиссии пообещала, что все неполадки устранят.
 
"Когда первый раз увидели, ужас, конечно, был неописуемый. Но секретарь жилищной комиссии успокоила нас и сказала, что косметический ремонт нам сделают, свет подключат, воду проведут, долги бывшего жильца нас не коснутся. Только за свет висит долг почти 30 тысяч рублей, а ещё за вывоз мусора и найм — всего тысяч на 40", — пояснила Александра.
 
Храмовы заключили договор соцнайма с Гусевской администрацией. По словам Александры, с февраля 2017 года удалось решить проблему только с водой: гусевский "Водоканал" списал все долги. Чтобы побыстрее въехать в дом, семья сама начала делать ремонт. 
 
"Своими силами заменили окна, двери, пытаемся ремонтировать, пока светло: электричество так и не подключили. Дом только на бумагах жилой. В инстанциях нас только гоняют по кругу ", — добавила Александра Храмова.
 
В своём официальном ответе администрация Гусевского городского округа напомнила, что "в соответствии с действующим законодательством наниматель жилого помещения несёт бремя содержания и текущего ремонта квартиры". 
 
По словам адвоката Дмитрия Матяжа, собственник помещения — муниципалитет — должен предоставить наёмщику пригодное для проживания помещение. 
 
"Собственник обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения (п. 3 ч. 2 ст. 65 ЖК РФ), обеспечить нанимателя коммунальными услугами (п. 1 договора, п. 4 ч. 2 ст. 65 ЖК). Тот факт, что предыдущий пользователь данного помещения не оплатил счета, не должен сказываться на новых жильцах", — отметил Матяж.
 
По мнению адвоката, самым действенным и быстрым способом будет обращение в прокуратуру района с жалобой на бездействие чиновников и в Государственную жилищную инспекцию с просьбой оценить техническое состояние дома. 
 
"Если наниматель несёт убытки в результате сложившейся ситуации, то возможно обращение в суд за компенсацией и требованием привести помещение в пригодное для проживания состояние", — добавил Матяж.

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