После 15 лет в очереди на жильё семья из Гусева получила дом без воды и света

Семье из Гусева выделили непригодный для жилья дом, в котором отключены основные коммуникации и отсутствует фундамент. Об этом корреспонденту Клопс.Ru рассказала жительница Гусева Александра Храмова.

Александра стояла на очереди на получение социального жилья больше десяти лет сначала как мать-одиночка, а когда вышла замуж — в общей очереди. Всё это время семья из четырёх человек снимала квартиру в Гусеве. В конце 2016 года им предложили дом в посёлке Майское Гусевского района. Приехав смотреть новое жильё, Храмовы обнаружили, что в доме отключены свет, вода, перекошены стены и лежат счета за "коммуналку", не оплаченные прежним владельцем. Представитель жилищной комиссии пообещала, что все неполадки устранят.

"Когда первый раз увидели, ужас, конечно, был неописуемый. Но секретарь жилищной комиссии успокоила нас и сказала, что косметический ремонт нам сделают, свет подключат, воду проведут, долги бывшего жильца нас не коснутся. Только за свет висит долг почти 30 тысяч рублей, а ещё за вывоз мусора и найм — всего тысяч на 40", — пояснила Александра.

Храмовы заключили договор соцнайма с Гусевской администрацией. По словам Александры, с февраля 2017 года удалось решить проблему только с водой: гусевский "Водоканал" списал все долги. Чтобы побыстрее въехать в дом, семья сама начала делать ремонт.

"Своими силами заменили окна, двери, пытаемся ремонтировать, пока светло: электричество так и не подключили. Дом только на бумагах жилой. В инстанциях нас только гоняют по кругу ", — добавила Александра Храмова.

В своём официальном ответе администрация Гусевского городского округа напомнила, что "в соответствии с действующим законодательством наниматель жилого помещения несёт бремя содержания и текущего ремонта квартиры".

По словам адвоката Дмитрия Матяжа, собственник помещения — муниципалитет — должен предоставить наёмщику пригодное для проживания помещение.

"Собственник обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения (п. 3 ч. 2 ст. 65 ЖК РФ), обеспечить нанимателя коммунальными услугами (п. 1 договора, п. 4 ч. 2 ст. 65 ЖК). Тот факт, что предыдущий пользователь данного помещения не оплатил счета, не должен сказываться на новых жильцах", — отметил Матяж.

По мнению адвоката, самым действенным и быстрым способом будет обращение в прокуратуру района с жалобой на бездействие чиновников и в Государственную жилищную инспекцию с просьбой оценить техническое состояние дома.

"Если наниматель несёт убытки в результате сложившейся ситуации, то возможно обращение в суд за компенсацией и требованием привести помещение в пригодное для проживания состояние", — добавил Матяж.