Семнадцатилетний школьник не смог вылететь из Калининграда в Турцию из-за казуса с документами

17-летний школьник из Калининграда не смог вылететь из Храброво к своей семье, отдыхавшей в Турции. После проверки его документов в аэропорту выяснилось, что в нотариально заверенном согласии на выезд не значатся Турция и Египет. Об этом Клопс.Ru рассказали родители мальчика.

"Мы с младшими детьми вылетели раньше, Иван (имя изменено — Прим. ред.) должен был присоединиться к нам позже, — рассказал отец подростка. — При регистрации выяснилось, что в доверенности у сына Турция не значится. Ивану пришлось вылететь из Вильнюса в Стамбул, а оттуда в Анталию".

По словам родителей Ивана, так называемое согласие на самовывоз они оформляли 2–3 года назад. "Обычно в таких документах перечисляются все возможные страны, включая крошечный Лихтенштейн, поэтому мы тогда не стали проверять список. Как выяснилось, надо быть внимательнее", — говорят калининградцы.

Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, во время школьных каникул количество поездок за границу растёт и нередко из-за отсутствия необходимых документов ребёнок не может выехать на отдых. В погрануправлении напомнили, что правила выезда несовершеннолетних граждан России за рубеж регламентируются федеральным законом от 15.08.1996 года №114-ФЗ.

Прежде всего родителям нужно позаботиться об оформлении загранпаспортов для детей до 18 лет. Если ребёнок вписан в паспорт без электронного носителя информации, то там должна быть вклеена его фотография.

Если ребёнок едет за границу с одним из родителей, согласие второго не требуется, если он не заявлял в уполномоченные органы о своём несогласии на выезд сына или дочери из РФ.

"Если несовершеннолетний россиянин пересекает государственную границу в сопровождении других лиц либо самостоятельно, он должен, кроме заграничного паспорта, иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из законных представителей на выезд с указанием срока выезда и государств, которые он намерен посетить", — добавили в погрануправлении.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, и сироты должны иметь разрешение на выезд, которое выдаётся органом опеки для поездки на отдых в составе организованных групп.

Обратиться за разъяснениями по интересующим вопросам можно по телефону 8 (4012) 69-10-31.